Piden pan y quieren más

Más allá de si tienen razón o no los alcaldes del Pacto por Nuevo León en quejarse por los retrasos en la entrega de recursos, lo cierto es que en este gobierno les están dando mucho más dinero de lo que les estaba dando “El Bronco”...

Y se lo explicamos sencillo con datos de la Tesorería estatal: los recursos del presupuesto estatal para los municipios pasaron de $12,995 millones de pesos en 2015 a $25,206 millones de pesos en 2023… ¡un aumento de 94 por ciento!

Y no sólo eso, también “los otros datos” que tiene Tesorería reflejan que en el gobierno naranja creció la lana que –dentro del presupuesto estatal– se destina a los municipios, al pasar de 15% en el anterior gobierno a un 18% en el actual… Bueno, con esas cifras sí se entienden mejor las peras y las manzanas.

***

Se está tardando, y mucho, el gobierno de Miguel Treviño en solucionar una simple inundación que no debe de medir más de 3 por 3 metros, pero que resulta que es el epicentro de toooodo el desperfecto de energía eléctrica que sufre San Pedro…

Así como lo oye, estimado lector, resulta que una obra en construcción en el sector Valle Oriente invadió un derecho de paso de la CFE; el municipio no detectó que se estaba construyendo encima de donde hay cableado importantísimo, y para colmo súbitamente esa obra privada –pero que también colinda con un gimnasio municipal y no se sabe bien a bien cuál de los dos tuvo la culpa– ¡se inundó!…

Esa inundación impide que puedan actuar los trabajadores de la CFE y terminar de reparar la subestación Valle Oriente, y por eso no cesan los apagones en San Pedro… ¡Imagínese!

Mire usted nomás lo que puede crear un pequeño desperfecto y una negligencia municipal que ahora está afectando a miles de habitantes, comercios y oficinas de San Pedro; urge que el gobierno de Miguel Treviño le meta velocidad para sacar el agua de ahí, de lo contrario la CFE no pude trabajar… ¡Caray!

***

Pues todo parece indicar que sí le metieron ganas al tema de empatar la estética con la funcionalidad en la futura Línea 5 del Metro, y seguramente no nomás es “porque sí”, sino porque la comunidad presionó y presionó FUERTE...

Por lo pronto, en los renders que ha compartido el área de Movilidad que encabeza Hernán Villarreal, del gobierno de Samuel García, muestran una Línea 5 muy “state of the art”, con tecnología de lo más avanzada en el mundo, ya que es un híbrido entre un tren de metro convencional y un sistema BRT (Bus Rapid Transit)...

Esta nueva modalidad se denomina DRT (Digital-rail Rapid Transit), que al utilizar un carril de asfalto en vez de vías, resulta más esbelto y su obra es más económica... Pero a diferencia de un BRT, lleva a muchos más pasajeros pues no deja de ser un tren de cuatro vagones, nomás que sobre ruedas, y con el adelanto tecnológico de que su guía de manejo es óptica ('lee' las guías pintadas en el suelo) y al ser automatizado no lleva chofer... ¡Uffff!

Así, la capacidad de la L5 es tres veces mayor que la de los sistemas BRT como la Ecovía, pues transporta 400 pasajeros por tren (a un BRT le caben 160) y en total mueve 12,000 pasajeros por hora y no los 4,000 que llevaría un BRT…

Y lo mejor: todo sin quitarle un solo carril a Garza Sada… ¡Óraleeee!... Pues si con eso no se convencen los vecinos, es que de verdad los deben mover intereses políticos y electorales, y no realmente ciudadanos... ¿O no?

***

Por cierto y sin salirnos de este mismo riel, todo parece indicar que los posibles amparos que traten de interponer los vecinos inconformes del sur de Monterrey contra la construcción de la L5 podrían no ser otorgados tan fácilmente…

Y es que, según se oye en pasillos del Palacio de Cantera, el gobierno estatal ha “documentado” la utilidad y el INTERÉS PÚBLICO de tan grande obra, y eso es un argumento que jurídicamente puede imposibilitar el pararla...

Además, según esto hay encuestas que demuestran un apoyo ciudadano hacia la Línea 5 de arriba de 85 por ciento... ¿Seráaaa?

***

En la disputa por la gubernatura de Coahuila, cada vez es más intensa la división entre los aún aliados que integran la 4T: Morena, PT y PVEM…

A como se están cociendo los frijoles allá, todo pareciera indicar que estos tres alegres compadres se van a canibalizar, porque varias encuestas reflejan que sigue arriba Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, mientras que los candidatos de Morena, Armando Guadiana; PT, Ricardo Mejía Berdeja, y PVEM, Lenin Pérez, se están peleando los votos de los ciudadanos…

Tan canija se puso la cosa coahuilense, que los líderes del PT y del Verde ya ni siquiera le hacen caso a Mario Delgado, líder nacional de Morena, quien les ha rogado a esos partidos y aspirantes a que declinen en favor de Guadiana, por lo que muchos dicen que están dejándole el camino libre a los “prianrredistas” para ganar la “big chair” coahuilense… ¡Ouch!

¡¡Yássas!!