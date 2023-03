Pidiendo intervención por terrorismo

Cuando las noticias de EUA hablan de México por el tema de un juicio al superpolicía Genaro García Luna, y días después por querer dar tratamiento de terroristas a los cárteles de droga mexicanos, los legisladores actúan facultado a su presidente para que con el uso de su fuerza militar acceda a nuestra nación para enfrentar a estos grupos criminales que se les otorga esa categoría de sembrar el terror.

Los traviesos de Tamaulipas que pertenecen presuntamente a organizaciones criminales por la razón que haya sido le echan gasolina al fuego, tensan aún más la relación cuando fueron privados de la libertad cuatro turistas, varios de ellos jóvenes de color, quizá por ese motivo los confundieron con haitianos a los que reclutan para sus actividades delictivas. Este terrible error pone en situación difícil la relación entre las dos naciones.

Usted y yo vimos la visita del embajador Ken Salazar llegando al Palacio Nacional con un mensaje muy claro al usar sombrero negro, algo atípico en él; no estuvimos en la reunión que sostuvo con el presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, pero nos queda claro que acudió representando a su nación vecina a exigir acciones contundentes para localizar a los ciudadanos norteamericanos que estaban desaparecidos –algunas personas manejan el termino de secuestrados pero al no haber ninguna solicitud de pago de rescate– y que fueron privados de su libertad.

A los días se localizaron activando todas las fuerzas necesaria, federales, Sedena, Marina, Guardia Nacional, locales de Tamaulipas y seguro hasta las municipales, de tal suerte que fueron encontrados no como quisiera el mismo Presidente, pues dentro de este grupo de turistas y de turismo médico algunos fueron asesinados, otro lesionado y una más, ilesa. A este respecto, muchas personas con familiares desaparecidos mexicanos quieren ser buscados como gringos, pues se logró en forma muy efectiva dar con el paradero de estos visitantes extranjeros y según entiendo hasta con un presunto responsable.

Pues como ya lo expresé antes, los señores que se dedican a la delincuencia han provocado acciones fuertes y contundentes del poderoso socio comercial que exige resultados y lo logró, será que estén cavando su propia tumba al hacer enojar a los güeros para que intervengan así como la gran policía del mundo sobre los terroristas. Quien haya sido, hizo lo necesario para complicar sus operaciones y también las relaciones de nuestro país.

En relación al juicio contra el antes jefe policiaco que a todas luces parece un juicio pactado o negociado para que tuviera impacto sobre personajes de la política mexicana, algo así como procesar a Genaro para que le pegue a Felipe, creo que se emite una muy mala señal; de ninguna manera pretendo abogar por GGL, pues no lo conozco y tampoco creo que sea una blanca paloma, pero procesarlo después de muchos años en que estuvo activo, por delitos supuestamente cometidos en otra nación y donde supuestamente esas actividades de protección afectan la nación norteamericana, con los testimonios basados en dichos sin sustento, que más bien parecen chismes, que no tienen las características de tiempo lugar y modo, más parece una juicio popular que uno de estricto derecho, donde los 12 jurados ignorantes de las reglas de un debido proceso se dejan influenciar por lo que dicen otros delincuentes protegidos como testigos, cuyas versiones no se vieron muy de darles crédito o considerarlas como algo verdadero.

Pero al final como que se tenía que cumplir con esa petición que ya estaba lastimando la imagen, prestigio y honorabilidad de nuestro actual mandatario, por los dichos de personas a las que les podemos creer sólo una parte de sus dichos; pero lo que luego afecta al jefe, eso no. En fin, el mensaje que me parece que no es bueno es que los delincuentes más peligrosos luego reciben beneficios de ser tratados como protegidos sin importar lo peligroso y dañino de sus actos.

O sea que la reflexión que tenemos que hacer como sociedad y gobiernos de México y Estados Unidos es ¿qué es lo que verdaderamente queremos para nuestros ciudadanos, que consuman drogas, que se afecte la salud, que haya muertos, que luego los enjuiciemos y les demos protección, quitarles el dinero producto de actividades ilícitas? ¿Qué es lo que en verdad nos interesa, y si nuestros policías después de arriesgar la vida serán puestos en la orca por los criminales contra los que lucharon?, ¿cuál es el verdadero objetivo y qué es lo que estamos logrando?

Hasta la próxima.

