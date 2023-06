Política 4T: In saecula saeculorum…

Quisiera escribirla toda en latín, pero no lo hablo, pero si ciertas frases me hacen sentido para decir a todos que la Política 4T es como fue antes, al principio de los tiempos y ahora sí, la frase dominguera: In saecula saeculorum.

Lo que les puedo adelantar es que en el caso de la sucesión 2024 Morena sigue jugando las reglas con el libro negro de la política en la mano. Pero, para los párvulos de la oposición, diríamos en ronda infantil.

“A la víbora, víbora, de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán (…) campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás,

tras, tras, tras, tras”.

Diría el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti. ¡Cadajo!, la oposición sigue con tal grado de pánico, que lo único que aciertan es a asustar con el petate de un muerto revolucionario que descansa en paz desde 2010. Es afirmación o pregunta.

Por lo pronto, el Consejo Nacional de Morena se realizó con tres corcholatas estelares y los demás, en morralla. Al margen de si se tomaron en serio los “Marchelos”, aquello de que habrá piso parejo, lo que es evidente es que la favorita desde 2021 cuando AMLO abrió el proceso de la sucesión 2024 es la jefa de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto, Marcelo Ebrard ahora extitular de la SRE, y el aún secretario de Gobernación (si no es que ya renunció al amanecer) deberán acatar las reglas, mientras que lo que es de verdadera pena, en términos de prestigio, no de la compensación de que vayan a recibir a su lealtad, es lo que obtengan Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Fernández Noroña.

Si el 1 es presidente, el 2 líder senador, el 3 jefe de los diputados y el 4 secretario, veremos qué le toca a “la feria”, que visto así, el término es de verdadera grosería, no así en términos del pedazo de pastel y ya veremos a dónde van los últimos dos de la lista.

De lo que ha sucedido, hoy desde Tamaulipas nos llama la atención que el jefe estatal, Dr. Américo Villarreal Anaya, ha mantenido una formal cortesía política con las llamadas por AMLO “corcholatas”. Lo mismo con Adán que con Ricardo, quienes han estado visiblemente en Tamaulipas, pero es evidente que el afecto y comodidad es con Claudia Sheinbaum.

Las redes sociales han dado cuenta frecuentes encuentros del gobernador con la titular de la CDMX, mientras que la Avanzada Tamaulipas que comanda Américo III ha sido un bastión importante para el fortalecimiento de la jefa de la capital en la entidad.

La solidaridad política y la amistad de la clase política de Tamaulipas, de Morena, la 4T, es con “Es Claudia” y así lo han manifestado, adicionalmente, partidos aliados, especialmente el Partido Verde Ecologista, con la certeza de que habrá presidenta.