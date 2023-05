¿Por qué el PAN perderá la elección presidencial en 2024, incluyendo Nuevo León?

Si no hay golpe de timón, el PAN perderá las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024. Y te voy a explicar por qué.

Cuando las cosas no te funcionan, componlas. La alianza con otros partidos no le funciona al PAN para ganar la presidencia el año próximo. Sin embargo, sigue empeñado en aliarse con el PRI desde hace más de dos años.

Hablaba Alfonso Reyes de yeguas que quieren saltar fuera de su propia sombra. Esa yegua es el PAN.

El PAN abandera una ideología de derecha con la que nació como partido político en contra del PRI.

El PRI no es un partido de derecha (aunque muchos priistas enseñen sus costuras derechistas). El PRI es un partido cuya ideología (si existe) está en el liberalismo mexicano que historió Reyes Heroles. Lo demás es remiendo, zurcidos y parches.

Una alianza entre el PRI y el PAN (el PRD es un chiste) es una hermandad contranatura.

Y tanto priistas como panistas me responderán que estoy equivocado, que de lo que se trata es de ser pragmáticos y ganarle a Morena.

¿Y lo están consiguiendo? Evidentemente no. ¿En 11 meses lo conseguirán? Evidentemente no. ¿Es práctico su pragmatismo? Evidentemente no.

¿Qué hacer? Desaliarse. Así de simple. Y el PAN lo está haciendo, pero adentro, no afuera de sus filas.

¿Ejemplos?

La fiscalía acusa de corrupción a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, y el PAN lo abandona a su suerte. ¡Que Santiago se rasque con sus propias uñas!

Acusa Felipe Calderón a Ricardo Anaya por la derrota presidencial del 2018, y muchos panistas se ponen de lado de Calderón, en vez de pensar para adelante, no para atrás.

El PAN mantienen los cacicazgos locales, comenzando por Nuevo León y la dirigencia nacional, en vez de abrir sus filas para rescatar militantes exiliados, les deja libres las manos a sus franquiciarios estatales.

El PAN debería ser, a estas alturas, el principal partido de oposición en México, y la única oposición que muestra es a abrir su mente estrecha: prefiere cerrarla a cualquier cambio.

Tal parece que el PAN se conformará con ganar Coahuila, y será una victoria compartida, o sea, una victoria a medias, para rumiarse a pedacitos.

Victoria efímera, con regusto a resignación.

Y ahora el turno es tuyo: ¿estás de acuerdo con que el PAN se salga de la alianza y busque sus propias opciones para ganar la presidencia?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81.

¡Hasta la vista!