¿Por qué procrastinamos?

Si eres de los que le pica al botón de “snooze” al sonar la alarma o entrega proyectos en la fecha límite…esta columna es para ti querido lector procrastinador.

A todos nos ha pasado en algún momento que dejamos las cosas para última hora. Ya sea en el trabajo, escuela, hogar o pendientes personales que eventualmente se llega el momento de tener un resultado y no nos queda otra opción más que hacerlo.

¿En qué consiste en sí procrastinar? Tiene que ver con la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo akrasia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio.

“Es hacerse daño a uno mismo”, dijo Piers Steel, un profesor de Psicología en la Universidad de Calgary y el autor de The Procrastination Equation: How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done.

Cuando procrastinamos, no sólo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Y aun así, lo hacemos de todas maneras. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues ¡oh sorpresa! Tiene más que ver con lo que pensamos y sentimos acerca de la tarea en curso, que de llevarla a cabo en sí.

¿What?¿Procrastinamos debido a que evadimos emociones negativas? En resumen: Sí.

La procrastinación no es falta de carácter, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes, pensamiento intolerantes y estados de ánimo desagradables alrededor de ciertas tareas: Aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más.

En un estudio de 2013, Pychyl y Sirois descubrieron que la procrastinación puede ser entendida como “la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto plazo… por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo”. Básicamente, es la idea de cubrir la urgencia de mejorar esas emociones incómodas a costa de lo que tenemos que hacer.

Entonces, ¿qué genera estas emociones taaan desagradables? Mucho tiene que ver con las ideas irracionales y exigencias que pasan a través de nuestro pensamiento y nos activan dichas emociones.

Un ejemplo claro es la exigencia de perfección: Algo así como ‘Debo de hacerlo perfecto’ porque… ‘¿qué pasaría si no fuese así?’ y aquí es donde surgen muchas heridas o experiencias traumáticas del pasado reforzadas en el presente.

“Si no lo hago perfecto, sentiré que no soy suficientemente bueno y si me siento así, nadie me va a querer o me da miedo que me rechacen”. En sí, lo que se posterga es ese miedo potencial a terminar siendo rechazado y no a la actividad. ¿Ves la diferencia?

Sí, así de profundos se ven y se escuchan los pensamientos irracionales que de fondo esconden historias de mucha exigencia enraizados por deseos de aceptación, pertenencia y amor.

Por eso #noesdelocos acudir a terapia si batallas con el manejo del tiempo, #noesdelocos revisar en tu interior si ronda alguna autoexigencia que lleve a procrastinar y #noesdelocos abrazar tus heridas y deseos de querer pertenecer, todos merecemos un lugar en este mundo.