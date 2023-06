¿Por qué sufrimos un infierno en Nuevo León? Aquí te lo explico

En Nuevo León el termómetro superará los 40 grados en estos días. La ola de calor extremo registra récords históricos pero no es un fenómeno exclusivamente regional.

El mundo está más caliente que antes. Esto es un hecho comprobado. Las temperaturas del planeta han aumentado en los últimos ocho años. Lo dice la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

¿Por culpa del calentamiento global? Quizá sí. Pero tendríamos que ser cautos.

A mí no me gusta el amarillismo. En realidad, para medir el calentamiento global tendríamos que registrar aumentos constantes de temperatura año tras año, y eso no ha sucedido, al menos en Nuevo León.

Sin embargo, sí se ha incrementado la radiación solar. Sin duda hay un impacto de la crisis climática. Calor extremo y sequías como la que sufrimos el año pasado en Nuevo León se deben en buena medida a que los gases de efecto invernadero retienen el calor en la atmósfera.

Y ya sé lo que estarás pensando: ¿por qué hace más calor en él área metropolitana de Monterrey que en los municipios rurales? Muy simple: porque los materiales de construcción, el cemento, asfalto, hormigón, y la falta de vegetación atrapan el calor durante el día y lo expulsan en la noche. A ese efecto se le conoce como “isla de calor”.

¿Cuáles son las consecuencias más graves de las altas temperaturas en Nuevo León? Son tres, básicamente:

1.- Aumenta el riesgo de vida, en especial de los niños y adultos mayores (fiebres, mareos, náusea y dolor de cabeza) por los llamados “golpes de calor”, insolación y deshidratación.

2.- Baja la productividad en general de los nuevoleoneses.

3.- Se daña la infraestructura urbana, como suministros de agua, la red de saneamiento y las eléctricas, entre muchas otras.

Es probable que para el próximo fin de semana, baje el calor extremo, pero no será un fenómeno ocasional. Habrá más olas de calor en los próximos meses. Así que no te expongas a la radiación solar por tiempos prolongados, hidrátate constantemente y cuida si tienes contigo enfermos crónicos, menores o adultos mayores.