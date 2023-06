Postsofisticación

Hace una generación, J.D. Salinger escribió una novela, El Receptor en el Centeno (The Catcher in the Rye), que se hizo inmensamente popular, además de convertirse en lectura obligatoria en la mayoría de los programas de literatura de pregrado. Se merecía los dos. Es una gran obra literaria.

Aquí está la imagen: un hombre está mirando a los niños jugando en un campo de centeno con una exuberancia y un deleite que sólo los niños inocentes pueden tener. Piensa en el futuro, imaginando cómo cada uno de ellos eventualmente perderá la alegría de esa inocencia y, como el resto de nosotros los adultos, se volverá hastiado e infeliz. Se imagina lo maravilloso que sería si pudiera proteger a estos niños de crecer y mantenerlos allí para siempre, inocentes, jugando en un campo de centeno, a salvo de todo el desorden, el pecado, el compromiso y la infelicidad de los adultos. Una fantasía que toca el corazón.

También toca algo en el corazón de la tensión entre conservadores y liberales. Los conservadores y los liberales no están de acuerdo en casi todo, excepto en una cosa: ambos están disgustados con la dirección en la que van las cosas.

Para los conservadores, el momento presente es visto como un alejamiento de la fe, la estabilidad y la felicidad que supuestamente alguna vez tuvimos. Su instinto es volver a lo que una vez fue, a lo que una vez (en su opinión) mantuvo unidas las cosas. Lo que arreglaría las cosas, creen, es cierto retroceso a una inocencia pasada. En la raíz de eso se encuentra esa nostalgia exacta dentro del hombre que mira a esos niños jugando en El Receptor en el Centeno, a saber, que dejar atrás la inocencia de la infancia por la sofisticación de un adulto, trae consigo inestabilidad, desorden e infelicidad. La sofisticación tiene un precio demasiado alto, por lo que debemos protegernos de ciertos tipos de aprendizaje y experiencia.

Los liberales tienden a tener el instinto y la propensión opuestos. Para ellos, vivimos en un entorno social, religioso, moral y tecnológico que nos sitúa por encima del pasado, independientemente del desorden que a veces trae consigo. Simplemente estamos avanzados en formas en que las generaciones pasadas, cualesquiera que sean sus valores y sinceridad, no lo fueron. Cualquier retroceso sería una regresión, una pérdida intelectual y moral. El camino hacia la madurez esta adelante, y hay que tener el valor de recorrer ese camino, a pesar de los sobresaltos que conlleva (no se puede hacer un omelette sin un huevo revuelto). El camino hacia adelante conduce a través de la experiencia y el aprendizaje de los adultos, más allá del refugio del campo de centeno. Ese es el camino que conduce a la madurez y nos lleva más allá de la estrechez, la intolerancia, el racismo, el sexismo y la ignorancia que subyacen en gran parte del falso miedo, la rigidez, la injusticia y la violencia en el mundo.

¿Quién tiene razón? ¿En qué dirección deberíamos movernos? ¿Cuál es el camino hacia adelante?

Mi propia corazonada es que llegaremos a donde deberíamos ir si no seguimos completamente el instinto del liberal ni el del conservador. Si bien ambos emanan de una sana intuición, ambos se han mostrado inadecuados frente al camino de la madurez, la paz y la felicidad. Los liberales tienen razón al intuir que volver al pasado no es la respuesta, al igual que los conservadores tienen razón al creer que volverse cada vez más sofisticado tampoco es la respuesta. Ambos están parcialmente correctos y parcialmente incorrectos. ¿Adónde deberíamos ir?

Debemos avanzar, aunque no en la forma en que la ideología liberal popular tiende a concebir esto, es decir, como la salvación a través de la sofisticación únicamente. Debemos avanzar, sin embargo, de una manera que finalmente nos lleve más allá de la sofisticación a una segunda ingenuidad. ¿Qué se quiere decir con esto?

Esto: Si le preguntas a un niño ingenuo: “¿Crees en Papá Noel y el Conejo de Pascua?”, responde: “Sí”. Si le haces la misma pregunta a un niño brillante, él responde: “No”. Pero si le haces esa pregunta a un niño aún más brillante, él responde: “Sí”. Pero por una razón diferente.

La tarea en la vida es pasar de la ingenuidad a la postsofisticación pasando por la sofisticación. Tanto los conservadores como los liberales necesitan desafiarse a sí mismos (y entre ellos) a la luz de esta verdad (que se encuentra tanto en los Evangelios como en las mejores ideas de la antropología). Dios y la naturaleza no pretenden que permanezcamos como niños toda nuestra vida. Estamos destinados a crecer, a experimentar la vida, a resolver las preguntas críticas que están dentro de nosotros, a volvernos sofisticados. Es cierto que en ese proceso perderemos gran parte de nuestra inocencia. Y, como Adán y Eva descubrieron después de comer la fruta, cuando nuestros ojos están abiertos, la felicidad no sigue exactamente.

¿Dónde se encuentra la felicidad? En ese lugar donde es posible volver a creer en Papá Noel y el Conejo de Pascua, en un lugar de postsofisticación. Hay varios vocabularios dentro de los cuales expresar esto, sin embargo, todos apuntan a lo mismo. Todos tienen la misma progresión:

Ingenuidad – Sofisticación – Segunda ingenuidad

Primer fervor – Desengaño – Amor maduro

Precrítico – Crítico – Poscrítico

Inocencia – Inocencia perdida – Revirginizada

Aniñando – Adulto – Como niño

Feliz – Desencantado – Tranquilo

Tonto ingenuo - Tonto sofisticado - Tonto santo

Una vez fuimos tontos ingenuos. Luego nos convertimos en tontos sofisticados. Es hora de convertirse en tontos postsofisticados.