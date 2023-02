Es común escuchar que cuando una persona tiene alguna limitación mental, ella no puede a través de un testamento plasmar su última voluntad respecto a los bienes que tengan al momento de fallecer, dado que dicha voluntad estaría viciada por el padecimiento mental que ésta tiene.

Ahora bien, en un interesantísimo criterio jurídico, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Nuevo León abordó precisamente este tópico, y estableció que cuando se demande una nulidad de testamento aduciendo una limitación mental no es suficiente para decretarla por el hecho de que algunos medios probatorios releven posibles limitaciones ya sea físicas o mentales, dado que se actualiza el principio de mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias.

El asunto se origina mediante la presentación de una demanda ordinaria civil, en donde se reclamaba la nulidad absoluta de un testamento, así como del juicio testamentario.

En dicha demanda se estableció básicamente que el testador al padecer cierto grado de alzhéimer no se encontraba en aptitud de plasmar su voluntad en el testamento del que se buscaba su nulidad.

La parte demandada produjo su contestación y una vez agotado el procedimiento, el juez de primera instancia dictó sentencia en la que decretó la nulidad del testamento, así como del juicio testamentario.

Inconforme con dicha determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, la cual, previos trámites de ley, resolvió revocar la sentencia de primer grado y decretar improcedente la acción de nulidad de testamento.

Posteriormente la parte actora interpuso juicio de amparo en contra de dicha resolución de la Sala Familiar por considerar que la misma violenta sus derechos fundamentales.

Dicho asunto fue admitido por el citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Nuevo León bajo el número de expediente 173/2019 y en data 7 de mayo de 2021 se decretó por unanimidad negar la protección constitucional al quejoso.

Al resolver el asunto el Tribunal Colegiado determinó que en la acción de nulidad de testamento y del juicio testamentario la existencia de pruebas que revelen algunos datos sobre posibles limitaciones en las aptitudes física o mental del autor de la herencia no es causa suficiente para dejar de resolver conforme al principio de “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, ya que la capacidad para testar se presume mientras no se demuestre de manera inequívoca y concluyente que al momento en que se otorgó el testamento el autor actuaba con falta de raciocinio, de modo que no era capaz de tomar decisiones sobre su patrimonio, porque el déficit de la capacidad mental no debe utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica.

Señalándose en el proyecto que, en términos de los artículos 1202, 1203, 1205 y 1209 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en relación con los preceptos 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la circunstancia de que una persona padezca ciertas deficiencias o limitaciones físicas o mentales no es motivo para negarle capacidad jurídica ni derecho a la disposición de sus bienes, pues lo que importa como derecho de tutela es el reconocimiento de la voluntad de todo ser humano como eje central del sistema de derechos, por ello en estos casos “interés superior” debe ceder ante el principio de “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, porque el mayor interés no consiste en que otro decida, sino en procurar que la persona con posible discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por sí misma sobre su vida, bienes o derechos.

Sin lugar a dudas este criterio emitido por el citado órgano colegiado es importantísimo para dar certeza a aquellas personas que pasan por una situación similar en donde se busque anular un testamento o inclusive un acto jurídico por el simple hecho de que el testador o partícipe en el acto jurídico padezca de alguna limitación física o mental.