Profecía silenciosa

El discipulado cristiano nos llama a todos a ser proféticos, a ser defensores de la justicia, a ayudar a dar voz a los pobres y a defender la verdad. Sin embargo, no todos nosotros, por temperamento o por vocación particular, estamos llamados a la desobediencia civil, las manifestaciones públicas y las huelgas, como lo fueron Dorothy Day, Martin Luther King, Daniel Berrigan y otras figuras proféticas similares. A todos se les pide que sean proféticos, pero para algunos esto significa más usar una palangana y una toalla que usar una pancarta.

Hay una forma poderosa de ser profético que, aunque aparentemente silenciosa y personal, nunca es privada. Y sus reglas son las mismas que las reglas para aquellos que, en el nombre de Jesús, están usando pancartas y arriesgándose a la desobediencia civil. ¿Cuáles son esas reglas, reglas para una profecía cristiana?

Primero, un profeta hace un voto de amor, no de alienación. Hay una distinción crítica entre provocar problemas y ofrecer profecía por amor, una distinción entre operar por egoísmo y operar por fe y esperanza. Un profeta se arriesga a malentendidos, más nunca los busca, y un profeta siempre busca tener un corazón apacible en lugar de enojado.

En segundo lugar, un profeta saca su causa de Jesús y no de una ideología. Las ideologías pueden llevar mucha verdad y ser auténticas defensoras de la justicia. Sin embargo, la gente puede alejarse de una ideología, viéndola precisamente como una ideología, como corrección política, y así justificar su rechazo a la verdad que conlleva. La gente sincera a menudo se aleja de Greenpeace, del feminismo, de la teología de la liberación, de la teoría crítica de la raza y de muchas otras ideologías que de hecho tienen mucha verdad porque esas verdades están envueltas dentro de una ideología. La gente sincera no se alejará de Jesús. En nuestra lucha por la justicia y la verdad, debemos estar siempre atentos a que extraigamos nuestra verdad de los Evangelios y no de alguna ideología.

Tercero, un profeta está comprometido con la no-violencia. Un profeta siempre busca desarmar personalmente en lugar de armar, para ser, en palabras de Daniel Berrigan, un criminal impotente en una época de poder criminal. Un profeta toma en serio a Jesús cuando nos pide, ante la violencia, que pongamos la otra mejilla. Un profeta encarna en su forma de vivir la verdad escatológica de que en el cielo no habrá armas.

Cuarto, un profeta articula la voz de Dios por los pobres y por la Tierra. Cualquier predicación, enseñanza o acción política que no sea una buena noticia para los pobres no es el Evangelio de Jesucristo. Jesús vino a traer la buena nueva a los pobres, a las “viudas, huérfanos y extranjeros” (código bíblico para los grupos más vulnerables de la sociedad). Como dijo una vez el pastor Forbes: Nadie va al cielo sin una carta de referencia de los pobres. Nosotros no estamos destinados a ser compatibles con la iglesia.

Quinto, un profeta no predice el futuro, sino que nombra apropiadamente el presente en términos de la visión de Dios de las cosas. Un profeta lee dónde está el dedo de Dios dentro de la vida cotidiana, en función de nombrar nuestra fidelidad o infidelidad a Dios y en función de señalar nuestro futuro en términos del plan de Dios para nosotros. Este es el desafío de Jesús para leer los signos de los tiempos.

Sexto, un profeta habla desde un horizonte de esperanza. Un profeta saca su visión y energía no de la ilusión ni del optimismo, sino de la esperanza. Y la esperanza cristiana no se basa en si la situación del mundo es mejor o peor en un día determinado. La esperanza cristiana se basa en la promesa de Dios, promesa que se cumplió en la resurrección de Jesús, que nos asegura que podemos confiarnos al amor, la verdad y la justicia, aunque el mundo nos mate por ello. La piedra siempre rodará de la tumba.

Séptimo, el corazón y la causa de un profeta nunca son un gueto. Jesús nos asegura que en la casa de su Padre hay muchas moradas. La profecía cristiana debe asegurar que ninguna persona o grupo pueda hacer de Dios su propia deidad tribal o nacional. Dios es igualmente solícito frente a todos los pueblos y todas las naciones.

Finalmente, un profeta no sólo habla o escribe sobre la injusticia, un profeta también actúa y actúa con valentía, incluso a costa de la muerte. Un profeta es una figura de sabiduría, un Mago o una Sofía, que actuará, sin importar el costo en amigos perdidos, prestigio perdido, libertad perdida o peligro para su propia vida. Un profeta tiene suficiente amor altruista, esperanza y coraje para actuar, sin importar el costo. Un profeta nunca busca el martirio, más lo acepta si lo encuentra.

Creo que este último consejo es el más desafiante para los profetas “silenciosos”. Las figuras de la sabiduría no son famosas por estar en las huelgas, pero ahí radica el desafío. Un profeta puede discernir en qué momento colocar el cartel y sacar la palangana y la toalla, y en qué momento dejar a un lado la palangana y la toalla y tomar la pancarta.