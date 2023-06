¿Qué nos pasa?

Esta crisis política por la que atraviesa el estado es histórica y va a sentar un muy mal precedente si no le ponemos un hasta aquí. El gobernador Samuel García gobierna con un Congreso local que no pertenece a su partido, con todo y eso ha logrado sacar acuerdos importantes como la Ley Orgánica de la Administración Estatal, la reforma integral a la Constitución y el Presupuesto 2023 que presentó fuera de término de ley; ¿qué pasa entonces?, pues al parecer los acuerdos bajo los cuales logró el consenso con la oposición integrada por PAN y PRI no se cumplieron y entonces comenzó el tira-tira.

Algo pasa con Samuel García que la sociedad le tiene una especial tolerancia a sus excesos personales y como gobernante de Nuevo León; me explico, algunos episodios personales le han costado una disculpa pública y seguimos adelante, en otros políticos errores personales han valido para sepultar o frenar, en el mejor de los casos, su carrera política. En lo político, los costos eran aun mayores, por ejemplo, casos de exgobernadores derrocados por la oposición, exiliados por el escarnio social y acribillados por los medios de comunicación, impensable imaginar que alguno de ellos se hubiera metido en una guerra política como la que hoy enfrentan los poderes.

Lo que hoy vivimos es otro Nuevo León, no obstante el mecanismo siniestro de los partidos de apoderarse de las instituciones, no se puede pretender hacer valer tu propia ley, eso no debe tolerarse; sin embargo, lo que prevalece en el estado es la ley del talión como forma de gobernar o legislar y es simplemente inaceptable.

Basta de política de pandillas, basta de persecuciones ante la crítica, rechazo o rivalidad política, que para eso existe la legalidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha jugado un papel muy importante en este conflicto dando el espaldarazo al gobernador, reconociendo que la voluntad popular lo llevó a la gubernatura y que eso tiene un peso invaluable, tiene razón; sin embargo, esta crisis política tiene muchas aristas y no hay verdades absolutas, sólo versiones de uno y otro lado que rebasan a la ciudadanía. El Presidente ha sido claro, el día de ayer en la mañanera por tercera ocasión en ese espacio ha señalado que los partidos quieren chantajear al gobernador y eso es intolerable, sin duda lo es, pero este caso tiene más tintes, lo que debe reconocerse es el espaldarazo dado a Samuel García a pesar de ser partidos opuestos e incluso adversarios. El respaldo del Presidente ha significado un impulso para Samuel García, quien ha sabido aprovecharlo mientras el terror político se sigue sembrando en instituciones autónomas o legisladores de los otros partidos. Independientemente del pleito, no podemos perder perspectiva, a la administración estatal la tiene que revisar la Auditoría Superior porque es la encargada de vigilar el correcto uso de los recursos y la administración pública apegada a derecho; la rendición de cuentas tiene que darse, no se vale escudar en argumentos que eviten o salten este proceso de transparencia y responsabilidades de los funcionarios públicos.

El diálogo y la negociación no pueden tampoco esquivarse, una mesa de diálogo como la que propuso el Ejecutivo es indispensable, pero además debe participar la sociedad civil organizada ya que al día de hoy, los intereses de la población están totalmente desaparecidos de la escena política que se ha convertido en una guerra hostil y mezquina por el poder.

