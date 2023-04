¿Qué pasa si rebasas tus límites?

Este artículo no tratará en esta ocasión sobre política sino sobre ti. ¿Quieres mejorar tu vida? Rebasa tus límites.

Trata de estar cada día por encima de la normalidad, de lo cotidiano.

Rebasar sus límites es el impulso más noble que puede definir a un ser humano.

Dice el personaje Pedro Páramo de la célebre novela de Juan Rulfo que no te deberían preocupar los lienzos; es decir, los muros, las cercas; la tierra no tiene lienzos, no tiene límites.

Si te gusta el conocimiento, si eres creyente, persona de fe; si quieres entender las cosas que rigen al mundo, mueve tus límites un poco cada día; corre un kilómetro más, lee un libro que nunca pensaste leer, platica con un vecino que no conoces.

Yo he intentado hacer toda esta clase de cosas en mi vida, pero yo no soy una persona convencional, ni soy una persona ordinaria. ¿Tú sí?

Mueve tus límites de tal manera que estés viviendo algo nuevo, algo que te sorprende, algo que no esté haciendo el resto del mundo.

Mueve tus límites y verás cómo tu vida cambiará.

Ahora bien, este mover tus límites lo hace uno en espera de rebasar el límite más transgresor: la muerte.

Tu no deberías tenerle miedo a tu muerte. Yo no le tengo miedo a mi muerte. Es lo único seguro que te pasará a ti y a mi; es la única certeza que tiene el ser humano.

Ocurre, sin embargo, que ahora es de mala educación hablar de la muerte. Dicen que si hablas de la muerte, la convocas. ¡Por Dios! Aceptemos la muerte.

Hace poco leía un antiguo tratado de samuráis que decía: aprende a morir cada día para que no le tengas miedo a tu muerte.

Y es muy parecida a la frase en latín memento mori, “recuerda que vas a morir”.

En los monasterios de la Orden de los Cartujos, los monjes viven en soledad. Y cuando dos monjes llegan a toparse en el huerto, lo único que se dicen es: “hermano, vamos a morir”, “hermano, ya lo sabemos”.