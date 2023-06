¿Samuel García hackea políticamente a sus adversarios?

Samuel García ganó la gubernatura haciendo campaña contra el PRIAN. El eje de su discurso fue hackear a la vieja política.

Su principal panorámico fue empujando al vacío, con la camisa arremangada, los logos de los partidos que han gobernado Nuevo León.

Su principal promesa de campaña fue sacar del poder a la vieja política.

Por eso no esperen que ahora, por pragmatismo o por cualquier otra excusa, deje de cumplir lo prometido. De nuevo lo digo: así ganó.

Ahora se quiere espantar a la gente en Instagram y Facebook con que Nuevo León puede caer en la ingobernabilidad y eso es una patraña.

Cuando dos o más agrupaciones políticas se disputan espacios públicos no significa que nos ronde la sombra de la ingobernabilidad; significa que la carrera electoral ya comenzó.

Si un alcalde del PAN renuncia con todo y cabildo a su partido y se afilia a Movimiento Ciudadano, el riesgo no es la ingobernabilidad, el riesgo es para el PAN que puede perder votos en la próxima elección.

Si aparecen panorámicos diciendo que por culpa de Samuel se incrementaron los asesinatos, el riesgo no es la ingobernabilidad, el riesgo es que le pegan también a Pedro Arce, el fiscal encargado, y eso es un error táctico.

Si aparecen anuncios en obras municipales donde se dice que el retraso de los trabajos es culpa de Samuel no del alcalde, el riesgo no es la ingobernabilidad; el riesgo es que a la gente le vale quién tiene la culpa del retraso, sino que no avance la obra. Otro error táctico.

Si algunos mandones del PRIAN se esconden y dejan que sólo dos o tres cabezas defiendan lo suyo, el riesgo no es la ingobernabilidad, sino que hay sacatones que prefieren quedarse en la retaguardia, no en el frente de batalla. Otro error táctico. El peor.

Lo único que no se vale en esta disputa es que se metan con la pareja de uno. Ahí sí arde Troya. La familia es sagrada. Punto.

Y ahora el turno es tuyo: ¿cuál es tu opinión sobre el hackeo del gobernador Samuel García contra el PRIAN?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81.

¡Hasta la vista!