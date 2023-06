Samuel: ‘jaque’ al Fiscal

En clara señal de que no quitará el dedo del renglón, el gobernador Samuel García movió sus piezas en el ajedrez de la elección del fiscal General de Justicia del estado...

Su nueva jugada es buscar que sea un órgano ciudadano y autónomo el que elija al nuevo fiscal, en el entendido de que si no puede ser gobierno, como antes, porque ahora las fiscalías están separadas del Poder Ejecutivo, tampoco puede ser un Poder Legislativo que está controlado por oootra facción, una muy identificada y hasta enemiga, en este caso el “PRIAN”…

Y la jugada fue prácticamente un “enroque” que puede derivar en un “jaque”: el consejero Jurídico estatal, Ulises Carlín, acompañado de los diputados de MC, presentaron ayer una iniciativa de ley para que el gobernador lance una convocatoria pública amplia y que sean organizaciones civiles, universidades, expertos y abogados de prestigio, los que seleccionen a los mejores perfiles… ¡Zazz!

Una vez terminado ese proceso, Samuel propondría una terna de aspirantes y al final será el Congreso local el que designe por mayoría simple al nuevo fiscal de NL; o sea, Congreso sí juega pero no puede “mandar tres Adrianes”, pa que me entienda... La terna la mandaría el emecista... ¡Ufff!

Ahhhh, y porrrr cierto... Nos enteramos que Samuel está agarrando más vuelo nacional, pues algunas encuestas lo ubican como claro contendiente presidencial, en segunda posición de MC con más de 22 puntos, haciéndole competencia directa a los morenistas Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y a los opositores Santiago Creel y Lilly Téllez... ¡Orange crush!

A las preguntas de qué candidato debería lanzar MC, Samuel aparece detrás de Luis Donaldo Colosio, y a la de qué candidato elegiría para presidente, el mandatario de Nuevo León también está dentro de la lista selecta… ¡Riájale!

***

Ahhhh, ¡qué polémica se ha hecho con el tema de las muertes por calor!... Que si son cientos, que si nada más son unas decenas, que si Semefo reporta muertes atípicas o es grilla política, que si se están ocultando datos en NL…

Mire usted, estimado lector, ahí le va “la verdad como es”: hay dos datos duros en este momento, y sólo dos: gobierno estatal reporta 36 –y sólo 36– expedientes donde clínicamente se puede demostrar que las personas murieron por algún grado de efecto de calor, y ojo, de esas 36 fallecidas unas 30 personas tenían enfermedades graves que se cree se agravaron por el calor…

En la otra esquina hay una cifra más grande: el Semefo, que es donde se hacen las autopsias y que pertenece a la Fiscalía estatal –que, hay que decirlo, ahorita anda en pugna con el estado–, reporta 220 muertes atípicas en las últimas dos semanas, y muchos se apresuraron a concluir que ésas fueron por calor…

Peeero la Secretaría de Salud de Alma Rosa Marroquín dice que ellos no pueden y no deben especular o concluir a la ligera que esas 220 muertes son por calor: si no hay pruebas no hay dato (sería “inventar” cifras)... Y según las actas de defunción, sólo les consta que 36 fallecimientos están asociados el calor… ¿Cómo la ve usteeeed?

***

Buen tino tuvo Samuel García de acompañar al cónsul de Estados Unidos Roger C. Rigaud en la celebración de la independencia americana en el Consulado de Valle Poniente, anoche, porque aprovecharon su presencia para celebrar el 200 aniversario de las relaciones México-EUA, y hasta de orador lo tuvieron...

Samuel no lo tenía agendado, pero dicen nuestras fuentes que confirmó en la misma tarde... Fue acompañado por Mariana Rodríguez y se dio tiempo de saludar a muchos de los más de 300 invitados que incluían cuerpo consular, empresarios, políticos y muuuchas personalidades... Y un gran detalle fue que un grupo de jóvenes nuevoleoneses de secundaria fueron los encargados de entonar el himno de los United States of America... Haciendo PR, Samuel y su equipo...

***

Al que sin duda alguna le están dando tremendo calambre es al ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, pues acaba de salir un libro que está que ni mandado hacer para exhibirlo a él y a la red de influyentismo que supuestamente armó cuando trabajó para el Presidente...

En su libro Traición en Palacio, el escritor Hernán Gómez Bruera revela que Scherer Ibarra tejió una red de despachos, negocios judiciales y económicos a espaldas de AMLO, especialmente pidiendo favores a jueces, magistrados y hasta a ministros de la Corte, favorcitos que según ésto hacía pasar como “peticiones del Presidente”… ¡Zazzz!… ¿Ya lo leyó? ¡Pues léalo!

Gente cercana a esa grilla indica que este “cariñito editorial” contra Scherer Ibarra parece venir directamente desde Palacio Nacional, y está enfocado a impedirle que meta las manos en las campañas de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y demás corcholatas de la 4T… Además por supuesto de desligarlo del presidente AMLO y de lavarle las manos al hombre de la máxima silla política, o sea, “ya sabes quién”... ¡Pácatelas!

***

Oiga, de verdad que esta será otra “semana de corcholatas en Nuevo León”, pues el extitular de la Segob, Adán Augusto López, se reunirá este jueves a las 04:30 de la tarde con un grupo de simpatizantes en la Colonia del Maestro, aquí en Monterrey…

Adán Augusto, quien estará acompañado del senador José Narro Céspedes, mostrará a sus seguidores regios lo que trae en su morral tabasqueño y por qué quiere que lo apoyen para convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia en 2024… ¡Ay’joesú!

¡¡Yássas!!