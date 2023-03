Samuel: ¡lucha para que Tesla se instale en Nuevo León!

Es falso que Tesla no debe instalarse en Nuevo León por escasez de agua. Para empezar Tesla usa en su producción agua residual tratada, no agua potable. Y lo que aquí escasea es el agua potable, no la residual tratada.

De manera que no se sostiene ese argumento ridículo con el que se pretende impedir a toda costa que se instale Tesla en nuestro estado.

También es falso que dé lo mismo instalar Tesla en cualquier estado de nuestro país.

Nuevo León cuenta con infraestructura y mano de obra calificada que no existe en casi ningún otro estado.

Y les doy una exclusiva que casi nadie sabe: al menos cuatro de las más importantes empresas dedicadas a convertir vehículos de combustión en 100% eléctricos, son nuevoleonesas. Reconocidas en toda América Latina.

Les doy un solo ejemplo: una de ellas es EVH, de Eduardo Villagómez, pionero de la conversión de coches de combustión en eléctricos y reconocido tecnólogo en toda América Latina.

Y les doy otra primicia: muy pronto el Conalep de Nuevo León sacará su programa de nivel medio superior del cual egresarán los mayores expertos en el diseño y armado de vehículos eléctricos.

Eso no lo tiene casi ningún otro estado de nuestro país. Como tampoco tienen cuatro universidades (ITESM, UANL, UDEM y UR) que están en la cúspide del ranking de toda America Latina.

Por otra parte, Nuevo León tiene la mejor infraestructura urbana y de servicios. Modestia aparte, muy pocos estados pueden compararse al nuestro. Por eso no es casualidad que históricamente seamos punteros en inversión extranjera directa.

Antes que el modelo de innovación llamado Silicon Valley, ya existía el modelo de innovación llamado Nuevo León, con un genio emprendedor llamado Eugenio Garza Sada.

Ojo: no basta con que estemos al lado de una potencia mundial como EUA para aprovechar el nearshoring. Si no se cuenta con la infraestructura adecuada y una buena política de fomento de inversiones extranjeras, las grandes trasnacionales no voltearían a vernos. Aquí sí contamos con esas ventajas gracias a nuestro esfuerzo y sudor.

Así que nuestros diputados locales deberían hacer un frente común de la mano del gobernador Samuel García para lograr que se instalen empresas de clase mundial como Tesla en vez de perder su tiempo dándole patadas por debajo de la mesa al titular del Ejecutivo estatal.

¡Pónganse de una buena vez a la altura de su misión!

Vamos a sentirnos orgullosos de ser nuevoleoneses y a trabajar por el bien de nuestro pueblo.

Así de simple y así de práctico.

