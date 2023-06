Se buscan padrinos

Como los políticos viven en un mundo de comodidades y privilegios, la actual ola de calor extrema poco les afecta. Disponen de todos los servicios, además de albercas para mitigar las altas temperaturas y aprovechar para mandar coloridas selfis a sus seguidores. Carecen de empatía con el resto de la población que sufre las consecuencias de que los gobiernos estatal y municipales no hayan implementado un plan de contingencia, a pesar de que el cambio de temperatura se había pronosticado desde semanas atrás. Esta falta de prevención se notó de inmediato en los planteles escolares, debido a que cientos de aulas carecen de aire acondicionado, por lo que se decidió irse a la modalidad semipresencial, veámoslo a continuación.

Como ya se hizo costumbre en la presente administración: primero se presentan las crisis y luego se anuncian las posibles soluciones. El pasado 17 de junio, ante la intensa onda de calor, el jefe del Ejecutivo determinó que las clases presenciales quedarán a consideración de los padres de familia y directivos, al menos durante esta semana. Respecto a aquellos planteles que carecen de energía eléctrica y aires acondicionados, el mandatario estatal expresó que trabajará en ello: “Hoy empezó el estado a instalar subestaciones y alrededor de 600 minisplits, que eran las escuelas que nos faltaban; de más de 4,000 escuelas, había 600 salones pendientes de instalar climas y se va a hacer ya este fin de semana”, aseguró. No estableció una fecha precisa para concluir dichas instalaciones, pero sí destacó que en algunas escuelas no existen las instalaciones eléctricas requeridas para el funcionamiento de los aires acondicionados. Por lo que planteó, como medida previa, el reparto de abanicos enfriadores con la modalidad de que éstos serían aportados en su mayoría por los ciudadanos.

Para tal efecto, implementó el programa Apadrina un cooler, el cual llevará a cabo su esposa, quien buscará apoyos con ciudadanos, agrupaciones sociales y empresariales para apadrinar escuelas que requieran sistemas de enfriamiento. Así lo dijo: “Mi esposa Mariana va a subir un nuevo proyecto, así como el año pasado teníamos Apadrina una escuela, ahora va a ser Apadrina un cooler o un abanico enfriador, los vamos a estar recibiendo mañana domingo en Palacio de Gobierno, yo voy a donar mi sueldo en varios abanicos enfriadores y el lunes muy temprano los vamos a dispersar en todas las escuelas que tengan dificultad eléctrica”. Aunque el actual ciclo escolar está próximo a concluir, queda en evidencia que las autoridades no tienen previsto el equipamiento total de los planteles escolares de Nuevo León para el retorno durante el mes de agosto.

Basta evaluar los informes que se brindaron al inicio de esta semana para considerar que la situación no mejorará en las próximas semanas. La Secretaría de Educación informó por la tarde del lunes que un 25% de las escuelas decidió irse a la modalidad semipresencial; es decir, un par de horas de clases en el aula, y el resto de actividades en casa. Hubo reportes de centros educativos por la falta de electricidad en las zonas donde se ubican, hasta reporte de alumnos con enfermedades gastrointestinales. En otras escuelas, sobre todo donde existen aulas móviles, el aire no se siente, o sea, le falta potencia por carecer de mantenimiento. En muchas escuelas solamente asistió el 50% de los alumnos. En varios planteles no cuentan con energía eléctrica y el servicio de agua potable está limitado. A esta situación hay que agregar que en sus hogares los alumnos no disponen de la comodidad y el equipo para desarrollar las actividades escolares. ¿Peor escenario? ¡Imposible!

Hay que decirlo con claridad: esta ola de calor extremo ha exhibido la ineficiencia del gobierno para atender las contingencias. Sin un plan efectivo, se la pasa improvisando programas donde además involucra a los particulares solicitándoles ayuda, cuando esta administración derrocha recursos en eventos multitudinarios, dinero que debiera destinarse para el equipamiento de los planteles escolares de la entidad. Se preocupa más por la suerte de los casinos a los que exonera de importantes derechos, en lugar de adquirir transformadores y aires acondicionados para los cientos de escuelas que están en estado deplorable. ¿Cómo puede tener el descaro de pedirle a la gente “coperacha” para comprar climas para las escuelas?

Un gobierno humanista desde el primer día se hubiera abocado a la mejora continua de los planteles escolares, procurando que los alumnos y maestros se desempeñaran en condiciones dignas, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram prefiere invertir en macro festivales para entretener a su audiencia.

En conclusión, Nuevo León exige que el gobierno estatal deje de distraerse con la pugna que mantiene con su oposición y se enfoque en lo único que es de interés colectivo: la educación de nuestros hijos.