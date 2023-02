Se calienta el 'Centrito'

Bastaaaante complicadita y con ánimos caldeados... Así es como se va a poner la cosa en el llamado 'Centrito Valle' en los próximos días...

Como sabemos, hoy la tradicional zona comercial de San Pedro Garza García está atrapada entre obras y cierres viales... Esto por trabajos que, según ha dicho el alcalde Miguel Treviño, ya hacía falta hacer desde hace décadas, y van a dejar al Centrito reluciente, cómodo y con mucha mayor plusvalía...

Nomás que la “sufridera” es ahorita y, ¡ojo!, a partir del 1 de marzo inicia la fase de cierres más dramáticos y radicales de todos los 10 meses que contemplan los trabajos (si es que no hay retrasos)...

Esto porque las cinco calles claves que permiten entrar, salir o moverse dentro del perímetro principal, o sea Tamazunchale, Mississippi, Orinoco, Grijalva y Colorado, van a CERRAR SIMULTÁNEAMENTE y por completo... ¡Uffff!

Esas cinco calles hasta ahorita habían seguido calendarios distintos que permitían que, mientras una cerraba, otra abría... Pero entre marzo y julio de este año las cinco coincidirán en CIERRE TOTAL, sin siquiera un carril para moverse, lo que va a provocar un auténtico CAOS en la zona...

Los locatarios, que de por sí ya se han quejado amargamente por la baja en sus ventas, avizoran un periodo de cuatro meses de absoluta FATALIDAD... Y están aún más molestos porque aseguran que le han propuesto alternativas a Miguel Treviño, como dejar abierto siempre un carril, o esperar a que terminen con una calle antes de continuar con la otra...

Pero no: el alcalde “independiente” no se quiere retrasar... Quiere terminar este año, dicen los malpensados que para que durante el periodo preelectoral y electoral la raza ya no tenga molestias, sino al contrario, vean las bondades de introducir drenaje, cambiar tuberías de agua y gas; y modificar banquetas, cables y hasta el pavimento...

La cosa es... ¿y si los negocios quiebran?... Algunos ya encabritados preguntan: ¿A poco Miguel Treviño aguantaría cuatro meses sin sueldo, o el municipio sin recursos?... ¡Ayyy!... Lo que sí, ya se habla de más protestas y de alzar la voz más fuerte... Habrá que ver si el alcalde hace buenos cálculos como para que ese enojo se disipe a fin de año... ¿Será?

***

Vuelve a cobrar fuerza el “run run” de que a Tesla le están ofreciendo el polígono donde se encontraba ubicado el desaparecido Hipódromo de Santa Catarina...

Ahora se oye que ya es casi inminente que en ese terrenote de 292.5 hectáreas se instale la megafábrica de autos y camiones eléctricos de Elon Musk, chisme que en círculos empresariales ya se especulaba desde 2022...

Este predio es de alta plusvalía pues está ubicado frente a Terralta, justo antes de la planta eólica que está a un lado de la autopista a Saltillo, en el paraje conocido como Sesteo de las Aves...

Como antecedente, ese mismo terreno se le había ofrecido a la empresa que maneja los parques Six Flags en 2015, pero aquel proyecto de un nuevo parque temático en NL simplemente no se concretó… ¿Ahora sí pegará el chicle eléctrico? Está por verse… ¡y falta poco!

***

Nada agradable y sí muy inquietante está el asunto de la contaminación en la metrópoli regia, estimado lector...

Con eso de que estuvimos distraídos por completo con la pandemia durante dos años, y uno más con el tema del agua, simplemente dejamos de voltear a ver la que parece ser la más grave realidad de nuestro “New Lion”, a excepción quizá del tema de inseguridad, que también parece complicarse...

Hoy vemos con preocupación que las enfermedades respiratorias agudas (sinusitis, asma bronquial, rinitis alérgica y neumonía) han crecido 55% en nuestro estado en apenas un año... ¿Qué otra causa puede haber para un brinco tan súbito y grave, que no sea la lacerante contaminación?

Ahora, esas enfermedades pueden durarnos poco tiempo gracias a nuestro maravilloso sistema inmunológico, pero desgraciadamente hay consecuencias peores a largo plazo: según los especialistas, las sustancias tóxicas del aire también son causantes de cáncer pulmonar, diabetes e hipertensión... ¡Ufff!

Vamos a ver qué pasa con esta “nueva fase” en la administración de Samuel García con la llegada de Félix Arratia, a quienes algunos llaman el “dóberman”, porque supuestamente afrontará con mano dura a las fuentes contaminantes...

Esperamos que su actuar sirva realmente para bajar la contaminación... Y no nomás para bajarles multas e impuestos a la industria, porque eso sería como “pagar por contaminar”, ¡el peor de todos los escenarios para la población!... ¡Ufffff!

¡¡Yássas!!