Se tiene que decir fuerte y claro: no tenemos educación vial en Nuevo León

Hay campañas que deben estar los 365 días del año, no importando el partido político, no importado quién sea el gobernador y no importando el poder de convocatoria que tengan ciertos alcaldes en funciones en los municipios. Me refiero a que hoy más que nunca nos urgen campañas poderosas y constantes que hablen de la educación vial en el estado.

Ya no causa gracia u orgullo el decir que Nuevo León es el estado número uno en la República Mexicana en muertes por accidentes viales al año, tampoco es orgullo mencionar que mantiene el primer lugar en reportes de incidentes de aseguradoras a nivel nacional por varios años consecutivos. ¿Por qué se tienen estos números? Principalmente, y aunque les duela a muchos: no hay cultura vial, no hay cultura al volante. Y no es de ahorita, es de siempre. Han corrido versiones del porqué del mal manejo y van desde que la gente en Nuevo León aprende tarde a manejar, que manejan muchas camionetas o pickups y ese manejo es muy “brusco”, y el más real: nadie le dice a nadie sobre los reglamentos básicos a la hora de soltarles un auto. Es una realidad que las licencias de manejo se expiden como pan caliente y con “moche” para evitar prueba de manejo. En fin, es un coctel bastante fuerte el que se tiene enfrente.

Ya hemos escrito en esta columna sobre las cebras peatonales, sobre los semáforos mal sincronizados, y no nos cansaremos en seguirlo haciendo. Nuestra meta es que se haga una conciencia estatal poderosa para poder modificar todas estas situaciones.

Sabemos que no toda la culpa la tienen los automovilistas, también es un trabajo de los peatones y hoy más que nunca de los ciclistas. Hay muchos derechos y responsabilidades al compartir la calle. La educación vial se debe dar desde casa, con el ejemplo, en la escuela y en el trabajo.

Ayer me sorprendió sobremanera el ver a muchos oficiales de Tránsito en conjunto con personas con chalecos llamativos, que mostraban cartelones en los cruces de Alfonso Reyes y la calle Jiménez, así como en la calle Jiménez con cruce con Vasconcelos, todo esto en el municipio de San Pedro Garza García. Me paré para ver de qué se trataba, y descubrí que estaban promoviendo la campaña de: #RepensarLa Movilidad, impulsar una movilidad segura y responsable. No dudé en acercarme a platicar con ellos y saber de este movimiento. Pude platicar con el oficial de Policía Vial Alonso Ramírez, responsable de educación vial de la Dirección de Policía Vial correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, así como con Karla Vanessa Cantú Elizondo y Verónica Hernández, promotoras de la salud de la Secretaría de Salud del estado, quienes en conjunto están implementando una campaña sobre prevención de accidentes viales.

Quieren generar conciencia para que podamos convivir seguros en la calle, no pasar por alto los límites de seguridad, respetar los pasos de peatones, respetar los avisos de luces amarillas de los semáforos, no pisar las líneas de paso de ciclistas, no textear al manejar, no ingerir bebidas alcohólicas al manejar, el usar el cinturón de seguridad vayas adelante o atrás, el llevar asientos especiales para los bebés y menores de edad, por citar las más relevantes.

Con 15 minutos que estuve platicando con ellos en uno de los cruces, nos tocó ver múltiples coches invadiendo las cebras, enfrenones y a un peatón que iban a arroyar ya que un auto no respetó la luz roja del semáforo. Sólo 15 minutos, impresionante.

Estimado lector: ¿se sabe los 17 artículos del Reglamento de Tránsito básicos?; es hora de hacer la tarea.