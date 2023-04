Sí podemos contra la crisis ambiental

Este es un llamado a todos los Millennials (mi generación) y a todos miembros de la Generación Z de Nuevo León, hoy les escribo a ustedes, a estas dos generaciones conocidas por su compromiso con causas sociales y medioambientales, para hablar de un tema que afecta directamente a nuestro amado estado de Nuevo León: la crisis ambiental.

La Generación Z, nacida entre mediados de los años 90 y principios del siglo XXI, tiene en sus manos la oportunidad de unirse a los Millennials para liderar la lucha contra los problemas medioambientales que enfrentamos. Al igual que mi generación, ustedes también tienen el poder de ser agentes de cambio en esta lucha. Ya no hay tiempo, tenemos que empezar ahora mismo porque los efectos de la crisis ambiental ya están aquí, tenemos que tomar esta bandera por las futuras generaciones y por nosotros.

Todos los integrantes de estas generaciones pueden realizar pequeñas acciones que en conjunto pueden generar cambios, como por ejemplo, nos encanta utilizar redes sociales y plataformas digitales entonces bien haríamos en utilizar estas herramientas para difundir información, crear conciencia y movilizar a otros en torno a la crisis ambiental. Al unir fuerzas podemos crear una red de apoyo y acción más sólida.

Hay cosas tan sencillas que podemos hacer para ayudar al medio ambiente como no tirar basura en la calle o dejar de utilizar el coche para ir a la tienda que está a una cuadra, así como ahorrar agua y no caer en la famosa costumbre de ‘fast fashion’, que por cierto no se si ya lo sabían pero es la segunda industria más contaminante que existe en el mundo.

Tanto Millennials como miembros de la Generación Z pueden participar en actividades de voluntariado y activismo relacionadas con el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? Unir fuerzas para realizar acciones simples pero con impacto como participar en brigadas para limpiar ríos, plantar árboles y participar en protestas pacíficas que exijan soluciones a la crisis ambiental.

A ambas generaciones nos gusta ser responsables con lo que consumimos, así que podríamos apoyar a marcas y productos sostenibles. Si elegimos apoyar a empresas que promuevan prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente estaríamos haciendo algo importante, es una acción pequeña pero créanme que estaríamos sumando.

La Generación Z está ingresando al mundo laboral y académico en un momento crucial para la sostenibilidad. Entonces sería muy positivo que buscaran programas educativos y de formación que fomenten el desarrollo de habilidades y conocimientos en temas relacionados con el medio ambiente, la energía renovable y la sostenibilidad.

Nos toca a nosotros llevar la bandera, no podemos voltearnos para otro lado y hacer como si nada pasara, aunque también las otras generaciones deberían de asumir su responsabilidad en esta crisis ambiental y no dejarnos solos, se trata de colaboración urgente. Es cierto que la lucha contra la crisis ambiental requiere la unión de fuerzas entre Millennials y la Generación Z, pero también de otras generaciones, así que hay que fomentar el diálogo y el trabajo conjunto entre personas de diferentes edades y antecedentes para enfrentar los desafíos medioambientales de manera conjunta y efectiva.

La crisis ambiental en Nuevo León es real y urgente. Pero confío en que tenemos la capacidad y la determinación para cambiar el rumbo, porque insisto, ya no hay tiempo. No se trata solo de salvar nuestro entorno natural, sino de asegurar un futuro próspero y sostenible para las generaciones venideras. Es un desafío pero creo que tenemos la fuerza suficiente para llevarlo a cabo, confío en nosotros.