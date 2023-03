Siempre seremos vecinos… ¿Nos peleamos o lo arreglamos?

Desde hace aproximadamente dos años en Estados Unidos se sufre una crisis sanitaria debido al fentanilo, y es que los efectos de esta droga son tan dramáticos que provocan que los adictos se observen como “zombis”. En medios de comunicación y redes sociales se han propagado videos de personas bajo los influjos de esta droga, las escenas son indescriptibles, lo más cercano podría ser alguna escena de película de ciencia ficción hollywoodense.

El fentanilo es uno opioide sintético que regularmente es utilizado como analgésico; sin embargo, se calcula que es 50 veces más potente que la propia heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Estados Unidos no ha podido controlar esta gran crisis sanitaria que es hasta considerada como una epidemia, además día a día más personas la consumen.

No hay lugar a dudas que Estados Unidos está sufriendo una gran crisis social por esta catástrofe que es considerada como emergencia de salud pública. En el año 2021 murieron más de 107,000 personas en el vecino país a causa de sobredosis de drogas, el problema es que las cifras van en aumento y de forma muy rápida.

Tan grave es la crisis que tienen nuestros vecinos que hasta algunos congresistas estadounidenses han llamado al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, e incluso han solicitado nombrar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. La historia no termina ahí, ya que los republicanos buscan otorgar facultades al presidente Joe Biden para lanzar operaciones militares en territorio mexicano para combatir su crisis sanitaria.

Con lo anterior ya se comenzaba a complicar la agenda de relaciones entre Estados Unidos y México, vislumbrándose un desencuentro entre ambos países, la cuestión es que todo se complicó cuando se informó sobre los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

El caso de los cuatro estadounidenses que sufrieron acciones violentas en Matamoros llegó a los oídos del presidente Biden y se convirtió en noticia internacional. Latavia Washington McGee y Eric Williams fueron secuestrados y lograron ser liberados, mientras que Shaeed Woodard y Zindell Brown perdieron la vida.

Este hecho generó que subiera la tensión entre ambos países, y los propios congresistas republicanos subieron de tono su discurso, lanzando cuestionamientos muy duros contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros políticos mexicanos ligados al partido en el poder.

El presidente Andrés Manuel declaró que no permitirá la intervención militar extranjera en territorio mexicano, además consideró como irresponsable esta propuesta de los republicanos, calificando el hecho como “una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, intervencionista”.

¿Qué va a pasar? Podemos hacer muchos pronósticos y análisis sobre la situación pero en un escenario tan cambiante no podríamos asegurar nada, lo que sí, es que no hay duda de que este es un tema que estará sobre la mesa de ambos países, que no se arregla con una reunión de 20 minutos, ni con café ni galletas, además de que nos deja la puerta abierta para reflexionar muchas cosas.

Por décadas, México ha mantenido muy buena relación con Estados Unidos, administraciones van y vienen pero históricamente siempre se había buscado tener un buen entendimiento, consolidando una relación de buenos vecinos. No se puede negar que los vecinos han ayudado a nuestro país cuando se ha necesitado, y que siempre se consideró como positivo el tener una relación amistosa con el país más poderoso del mundo, que está al lado de nosotros.

Hoy México y Estados Unidos están enfrentando un problema grave, que incluso puede cambiar la historia de la relación entre ambos países, tan delicado es el tema que ambos gobiernos tendrían que manejar la situación con pinzas quirúrgicas, sin ningún tipo de apasionamiento. Por supuesto que a nuestro país le conviene tener de “mejor amigo” al vecino poderoso, pero también a ellos les conviene seguir teniendo a nuestro país como un aliado amable y bondadoso, el camino sería que se siguiera con el tradicional “ganar-ganar”, pero el escenario se ve complicado, así que deberíamos poner singular atención a esta confrontación.