La ola de calor que se ha registrado hasta el momento, especialmente en las últimas dos semanas, ha desatado altas temperaturas durante el día y la noche, lo que ha creado condiciones de alto consumo de energía en hogares y establecimientos y ha derivado a su vez en la quema de transformadores que han apagado sectores enteros de la zona metropolitana, creando condiciones de terror para las familias. Adicionalmente a este panorama, Agua y Drenaje de Monterrey ha colocado reductores de presión en prácticamente toda la ciudad, así como bombas de agua para abastecimiento, ambos mecanismos funcionan con energía eléctrica, lo que ha generado el corte del agua, situación terrible para las familias, que literalmente se ha convertido en un infierno.

Con 45 grados encima, los municipios de San Pedro, Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Juárez, García, Ciénega de Flores y Escobedo son los que han sido más afectados.

Las consecuencias para la gente que padece esta situación es alucinante, sin alimentos, bebidas refrescantes, un abanico y, lo peor, sin poder dormir. La falta de luz y agua han tenido daños colaterales para la productividad: un bajo rendimiento laboral y ausentismo.

Es inhumano pensar en no poder dormir por calor, no poder ducharse porque no hay agua, salir a trabajar, llegar a la parada del camión y esperar en el mejor de los casos 20 minutos para iniciar el trayecto de hasta dos horas y media para llegar al trabajo en un vehículo que no tiene clima, trabajar ocho horas (al menos con mejores condiciones de temperatura y con acceso al agua) y regresar a casa al mismo infierno.

En redes sociales se puede leer la desesperación de las personas que denuncian públicamente este tipo de situaciones a las que hay que agregarle que las escuelas no tienen climas, se ha dado la opción de que los niños se queden en casa y se conecten remotamente pero el problema es el mismo, sin luz y sin agua, volvemos al mismo infierno.

En Escobedo, el alcalde ha reportado que el 10% de las colonias de ese municipio se encuentra sin luz y sin agua. En Monterrey, vecinos de la colonia Altamira denunciaron 12 días sin luz y en el sur de la ciudad se registraron bloqueos de vecinos en Garza Sada para exigir que se les reactive el servicio de luz. Por su parte, el alcalde de Santiago informó que alrededor de 1,300 personas no cuentan con suministro de energía eléctrica por falla de los transformadores, y, finalmente, mención especial merece García, que ha sido uno de los municipios más golpeados por la escasez de agua, en 2022 se registraron sectores en donde en tres meses no tuvieron agua, otros tantos de muy baja presión, lo que ocasiona que apenas haya agua para lo necesario y a hacer peripecias para bañarse; sin embargo, en este año 2023 ha sido peor, ya que se encuentran sin luz y sin agua. Muchas personas han recurrido a familiares para irse a vivir con ellos en lo que se restablecen los servicios, trastocando la dinámica familiar para lograr sobrevivir mientras escuchan en la radio que Nuevo León es un estado de primer mundo y que las nuevas inversiones nos colocan en el plano global como uno de los grandes polos de desarrollo tecnológico y de electromovilidad.

A esto debemos sumar la contaminación ambiental, nueve días ya con una alerta ambiental récord, la octava del año, que además de lo sofocante de la temperatura, nos tiene respirando los peores contaminantes, ¿se podría esperar algo peor?

