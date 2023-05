Sobre no estar a la defensiva

En gran parte del mundo secularizado, vivimos en un clima algo antieclesial y anticlerical. Hoy en día está muy de moda atacar a las iglesias, ya sean católicas romanas, protestantes o evangélicas. Esto a menudo se hace en nombre de ser de mente abierta e ilustrada, y es el único sesgo que se sanciona intelectualmente. Di algo despectivo sobre cualquier otro grupo de la sociedad y tendrás que rendir cuentas; decir algo despectivo sobre la iglesia y no hay tales consecuencias.

¿Cuál es la respuesta adecuada? Si bien es fácil ofenderse por esto, debemos tener cuidado de no reaccionar de forma exagerada porque, como iglesia, no deberíamos estar fundamentalmente amenazados por esto. ¿Por qué?

Primero, porque una cierta cantidad de esta crítica es buena y útil. A decir verdad, tenemos algunas fallas muy reales. Todo ateísmo es un parásito que se alimenta de la mala religión.

Nuestros críticos se alimentan de nuestras fallas y podemos estar agradecidos de que se nos señalen nuestras fallas, aunque a veces con demasiada generosidad. La crítica a la iglesia nos está humillando sanamente y empujándonos hacia una purificación interior más valiente. Además, durante demasiado tiempo hemos disfrutado de una situación de privilegio, nunca algo bueno para la iglesia. Generalmente vivimos más sanos como cristianos en tiempos de desprivilegios que en tiempos de privilegios, incluso si no son tan agradables. Además, hay algunas cosas importantes en juego aquí.

Debemos tener cuidado de no reaccionar de forma exagerada ante el clima antieclesial actual porque esto puede llevarnos a una actitud demasiado defensiva y ponernos en una posición adversaria poco saludable con respecto a la cultura, y ahí no es donde el evangelio nos pide que estemos. Más bien, nuestra tarea es absorber esta crítica, por dolorosa que sea, señalar suavemente su injusticia y resistir la tentación de estar a la defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué no defendernos agresivamente?

Porque somos lo suficientemente fuertes para no hacerlo, y esa es razón suficiente. Podemos soportar esto sin tener que ponernos duros y a la defensiva. A pesar de las críticas actuales a la iglesia, la iglesia no está a punto de hundirse o desaparecer en el corto plazo. Somos 2,500 millones de cristianos en el mundo, estamos dentro de una tradición de 2,000 años, tenemos entre nosotros una escritura universalmente aceptada, tenemos 2,000 años de afianzamiento y refinamiento doctrinal, tenemos instituciones masivas de siglos de antigüedad, están arraigadas en las raíces mismas de la cultura y la tecnología occidentales, constituyen quizás el grupo multinacional más grande del mundo y están creciendo en número en todo el mundo. Difícilmente somos un junco agitado por el viento, tambaleándose vulnerablemente, un barco a punto de hundirse. Somos fuertes, estables, bendecidos por Dios, Decanos en la cultura, y por eso le debemos a la cultura ser un modelo de madurez y comprensión.

Más allá de eso, aún más importante, está el hecho de que tenemos la promesa de Cristo de estar con nosotros, y la realidad de la resurrección para sostenernos. Dado todo esto, creo que es justo decir que podemos absorber una buena cantidad de críticas sin temor a perder nuestra identidad. Además, no debemos permitir que esta crítica nos haga perder de vista, en primer lugar, por qué existimos.

La iglesia existe no por sí misma o para asegurar su propia supervivencia, sino por el bien del mundo. Fácilmente podemos olvidar esto y perder de vista lo que el evangelio nos pide. Por ejemplo, compare estas dos respuestas: en una conferencia de prensa se le preguntó una vez al cardenal Basil Hume cuál consideraba que era la tarea más importante que enfrenta la iglesia hoy. Él respondió simplemente: “Necesita intentar salvar este planeta”. Compare esa respuesta con la de otro cardenal a quien, en una entrevista radial reciente, se le hizo la misma pregunta (¿cuál es la tarea más importante que enfrenta la iglesia hoy?) y respondió: “Defender la fe”.

¿Quién tiene razón? Todo acerca de Jesús sugiere que la visión de Hume está más cercana del evangelio que la otra.

Cuando Jesús dice: “Mi carne es alimento para la vida del mundo”, él está afirmando claramente que la tarea principal de la iglesia no es defenderse a sí misma, ni asegurar su continuidad, ni protegerse de ser aplastada por el mundo. La iglesia existe por el bien del mundo, no por sí misma. Por eso hay un simbolismo tan rico en el hecho de que, inmediatamente después de nacer, Jesús fue puesto en un abrevadero en un establo, un lugar donde los animales vienen a comer; y por eso se entrega sobre una mesa en la Eucaristía, para ser comido. Ser devorado por el mundo es en gran parte de lo que se trata Jesús; es decir, arriesgar la vulnerabilidad por encima de la seguridad y la confianza por encima de la actitud defensiva. En el corazón mismo del Evangelio se encuentra un llamado a arriesgarse más allá de la actitud defensiva y a absorber las críticas injustas sin contraatacar: “¡Perdónalos, ellos no saben lo que hacen!”.

La iglesia está destinada a entregarse como alimento para el mundo. Como todos los cuerpos vivos, a veces necesita protegerse; sin embargo, nunca a costa de perder la razón por la que está aquí.