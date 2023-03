Súper servicio

Dice un dicho que podemos perdonar un mal plato, pero no un mal trato; y aunque existan lugares que se han hecho famosos por su tosco trato, como el famoso personaje de Seinfeld, la mayor parte de nosotros prefiere que nos hablen bonito.

En tiempos en los que la automatización y la inteligencia artificial amenazan con reemplazar muchas de las actividades que realizamos, no puedo evitar preguntar: ¿Se está acabando el buen servicio? Afortunadamente no.

Hace poco, me encontré en medio de la tormenta perfecta. Tenía a la familia de visita, con ganas de ir a comer a un restaurante digno de una celebración. El problema era que, para esas horas, ya la cloncita había tenido una clase pública de gimnasia y una piñata, por lo que para esas horas ya estaba cansada.

Decidí dirigirme a una plaza que tiene varios restaurantes, y resultó ser un error, ya que al ver que en ese lugar había un lugar de hamburguesas, se aferró a querer ir a ese. Ya estábamos en la puerta de un restaurante y estábamos haciendo lo posible por evitar que el llanto se convirtiera en algo más grande.

Y ahí, fue donde el personal del restaurante me sorprendió. El Capitán y la Hostess se acercaron a platicarle del menú de niños que entregan en un cofre de piratas con dulces adentro. Aun así, no pudieron tranquilizarla.

De pronto, se acercó el mixólogo con una de esas novedosas pistolas de burbujas comestibles y esa fue la magia necesaria para que desapareciera el mal humor. Ya sentados, llegaron unas hojas para colorear que se encargaron de que el resto de la comida siguiera en paz.

Aún con la situación controlada, el mixólogo volvió a nuestra mesa al menos un par de veces más. No debería omitir que el resto del equipo del restaurante, también nos atendió de maravilla. Al día siguiente, en otro restaurante, también tuvimos el placer de ser atendidos por un joven con una excelente personalidad y cuyo servicio fue excelente a pesar de que el restaurante estaba llenísimo.

No, el buen servicio sin duda no se ha acabado, y no parece que vaya a suceder esto pronto. Afortunadamente la automatización del servicio, aunque vuelve más eficientes algunos procesos, quita algo de la experiencia de ir a comer.

Muchas veces, eso es lo que buscamos todavía más que la comida. Comida podemos hacer en casa, pero el conjunto de elementos de la salida a los restaurantes, es más complicado de replicar. Además, ¡no lavamos los platos!

No sé si podamos atribuir un buen servicio al trabajo de los restaurantes, aunque me consta que varios de ellos hacen una labor extraordinaria de reclutar, capacitar y dar seguimiento al personal de sala. No por esto descartamos que pueda existir quien sea excelente por vocación, pero los mejores estándares, podrían estar convirtiéndose en un artículo de lujo.