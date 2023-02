Superemos los legalismos

Leemos en el libro del Levítico el desafío que tenemos todos en nuestra vida: “ama a tu prójimo como te amas tú”, como camino de crecimiento humano y espiritual. Pablo invita a los Corintios a enfocar su vida cristiana en Jesús, que es a Él al que seguimos, previniendo de falsos ídolos o pseudo líderes espirituales que surgen en cada momento y se constituyen, como diría el papa Francisco, en autorreferenciales. Jesús en el Evangelio, nos presenta como camino de santidad, el amor y la misericordia como leemos en el Levítico, “amar a los enemigos, hacer el bien a quien nos odia, rogar por quien nos calumnia… para ser hijos del Padre celestial”. Jesús nos pone el listón alto, porque si en algo se debe distinguir el cristiano, es precisamente en la vivencia delicada de la caridad, del perdón y entrega a los demás, superando la ley del Talión y los antiguos legalismos…

Por ejemplo, la venganza anidada en el corazón del hombre, cuando no se le pone límite es capaz de acabar con los individuos en conflicto e incluso con naciones enteras, provocando guerras, hambre, sangre inocente derramada y enemistades, como estamos viendo en las guerras actuales como Ucrania. Incluso situaciones de conflicto que pueden durar siglos enteros. Por eso, aunque nos parezca una ley de gente bárbara, es uno de los códigos más antiguos, grabado en piedra, en el Código de Hammurabi, se intenta legislar para que los hombres no tengan que pagar más allá de sus propias faltas y nunca de una manera desproporcionada. Aunque tiene sus diferencias, con ese códice, el Antiguo Testamento habla ya de la ley del Talión, que se expresa de esta manera: “Cada quién pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe”, y que venía ya a ser una norma moral, un avance en la convivencia no ciertamente fácil entre los hombres, intimando a dejar los deseos de venganza desmedida, para contentarse con un daño proporcionado al daño recibido.

Jesús conoció esta ley, reconociendo su legitimidad y su efectividad para su tiempo, pero entre aquellas frases que nos ha dejado: “han oído que se dijo… pero yo les digo”, hoy después de habernos hablado de sus bienaventuranzas, luego de que nos ha pedido convertirnos en sal y en luz para las gentes que nos rodean, y después de habernos indicado que él no venía a abolir los dichos de sus antiguos sino que venía a darles plenitud, hasta hacernos llegar hasta las grandes alturas de la santidad y del heroísmo. Jesús fue muy preciso, muy claro y muy tajante sobre lo que Él quiere de los que se han convertido en sus seguidores: “Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los manos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos”. Todo un reto que Jesús nos ofrece. Si no tuviéramos fe, ¿cómo podríamos amar al que te ha estafado, al que te ha dejado sin casa y sin familia porque su voracidad ha sido grande y sin medida? Quién que no tenga fe ¿podría siquiera pensar en hacer el bien a los que saben que te odian, que te ven como objeto inservible, para quienes sólo eres útil mientras pueden servirse de ti, pero al que han tirado cuando ya te han sacado todo el jugo? Y ¿Quién se atrevería a rogar por los que te persiguen y te ha calumniado hasta dejarte en la lona?ç

El hecho de que Jesús nos pida dejar de usar la violencia, la venganza y el odio como el móvil de nuestra vida, no quiere decir que debamos de quedarnos callados y con los brazos cruzados ante la injusticia y la maldad. Jesús mismo no procedió así. Él nunca se doblegó ante la injusticia del Imperio romano; a Herodes lo llamó “don nadie”, zorro; a los fariseos los denunció por manipular las conciencias de los pobres y a los sumos sacerdotes por haber convertido las cosas de Dios en un negocio.

Las palabras de Jesús son una gran novedad para la mentalidad antigua de Israel y para la moderna de nuestros tiempos, de la misma manera, el profeta Isaías nos invita a la santidad, porque nos hemos acercado a Dios que es tres veces santo, y todavía más, el mismo Jesús, nos pide de manera muy precisa: “Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto”. Tenemos trabajo no sólo para un rato sino para toda la vida. Aprendamos a no ir por la vida de cara dura y listillos, de estafadores, respetemos a los demás y lo de los demás. De igual manera, superemos legalismos, deseos desmedidos de justicia y aprendamos a esparcir el olor del perdón, de la comprensión y de la caridad cristiana.

Santa María Inmaculada, de la Dulce Espera, ruega por nosotros.