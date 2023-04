Tamaulipas es territorio Claudia…

Hablando claro. Y de qué se quejan en la oposición si las reglas son las mismas para todos. Bastaría leer la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

El apartado XIV es claro, “los organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que las personas candidatas o voceras de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”.

Traducido: Todo se puede, mientras no se pida el voto y si los explicamos, es porque todos los partidos políticos han desplegado, una amplísima cantidad y variedad de eventos, a donde acuden simpatizantes con una diferencia, que me gustaría debatir con el que no le guste.

Si Morena, el Partido Verde o el del Trabajo realizan actividades populares, están en su derecho, como que también nadie les amarra las manos al Partido Revolucionario Institucional, a Acción Nacional y al PRD para hacer los propios.

O como el que ya vimos fue el foro organizado Unidos Para Mejorar, bajo el título: Unidad y Gobiernos de Coalición, que realizaron los mismos tres partidos opositores a través de la organización civil de Claudio X González. Con la diferencia que este evento fue de corte “académico”

Y ya me dirán ustedes, cuál de los dos darán más votos. Si el analizar la “inmortalidad, el cangrejo” o reunir a las masas, como el que vimos este sábado en Reynosa, donde acudió la jefa de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para ofrecer una conferencia magistral sobre Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía.

Una gira en la que fue recibida por el jefe político de la entidad, el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, y donde la invitada especial llamó “a no olvidar nunca los principios del pensamiento de nuestro movimiento que se llama el Humanismo Mexicano”.

El evento organizado por el Consejo Cívico de Instituciones de Educación Superior fue respaldado de manera clara por la Avanzada Tamaulipas, que lidera Américo III –Villarreal Santiago– y el Partido Verde Ecologista de México que dirige Manuel Muñoz Cano, donde ya opera de manera importante Marco Antonio Batarse Ferrel para la causa de la jefa de la CDMX.

En resumen, la señal desde Reynosa fue clara, que todo el territorio de Tamaulipas es pro Claudia Sheinbaum, la más adelantada aspirante a la Presidencia de México dentro de la 4T, que adiciona a Marcelo Ebrard, a Adán López y de “patito feo de AMLO”, Ricardo Monreal.

También arriba de todos los restantes de la llamada oposición que, como les he reiterado, aún no sabemos el qué están dispuestos a realizar, para ganarse el favor electoral en 2024 y si creen que el caer en el juego de la polarización va a hacer la diferencia. Son los que fueron, lo que son y los que serán.