Tamaulipas se transforma y AVA-nza: Américo.

Reiteramos: El mensaje permanente del gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, es que, aquí, el trabajo es humanista y de alta colaboración con la sociedad.

En este sentido, con la presencia de alcaldes, diputados, sociedad civil y medios, presentó conforme a la Constitución, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

Durante el mismo, estableció con toda claridad el diagnóstico y los compromisos en todas las áreas sustantivas, trabajado duro y de la mano de los tres órdenes de gobierno, porque al 2030 seremos 386,000 tamaulipecos que demandarán servicios y bienestar.

Atentos a la migración y teniendo en prioridad la salud para acabar con los índices que en mortandad la encabezan enfermedades del corazón, el Covid y diabetes, por ello, enfatizó, no bajemos la guardia ni las medidas.

De la educación se atiende a 1 millón de estudiantes y subrayó: “No hay trasformación sin educación”, y así se avanza en todos los rubros, en un Tamaulipas que ocupa el lugar 8 en inversión extranjera con $982 millones de dólares, que nos hacen fuertes, además de ser el primer lugar de sorgo y el segundo en críticos.

No cabe la lluvia de datos positivos de lo que somos y podemos llegar a ser. Otro ejemplo, todo este valor, nos da para que juntos lleguemos a ser el 63% de la capacidad eléctrica nacional, pues además ya somos el segundo mejor en posibilidades eólicas, con una ventaja ser el tercer lugar en infraestructura hidráulica.

De ese nivel es el compromiso y la respuesta que permite decir que en seis meses Tamaulipas es en seguridad el 10.° lugar y que la entidad se transforma.

El documento presentado es plural con los anhelos de todos. Un documento técnicamente sólido en su diagnóstico, objetivos y escrupulosamente convergente con el Plan Nacional de Desarrollo.

Y machacó: Antes se definía todo con decisiones sectarias; ahora se coincide en Tamaulipas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir, no traicionar con la 4 Transformación.

Todo, sustentado en el humanismo mexicano, con criterios transversales de cumplimiento general; respeto a los derechos humanos, para que nunca más Tamaulipas sea una sociedad silenciada desde el poder arbitrario.

Y algo que le aplaudieron y mucho los medios de comunicación. Se acabó la censura, todos tenemos garantizado el derecho de hablar de todo y con libertad.

Es el tiempo de la participación ciudadana, para el empoderamiento de los ciudadanos, donde el gobierno es el primero que debe cambiar teniendo como condición, la participación y colaboración de la sociedad.

Habló de la importancia del desarrollo sostenible, una visión que incluye los 17 objetivos de la agenda 20-30, para un ambiente con una economía circular para la protección de nuestros extraordinarios ecosistemas.

Y de manera muy remarcada, de lo que es y será el combate a la corrupción, con la honestidad como principio absoluto. Honestidad, ponderó que lo separa de los que gobernaron hasta septiembre del año pasado.

Derecha la flecha.

Acabar con este cáncer que sólo ha deteriorado la imagen de la política y la función pública, en una respuesta ética, preventiva, control, vigilancia y rendición de cuentas.

Con una mejora de gestión, certeza, finanzas, seguridad, protección, cultura de la legalidad y búsqueda de personas y protección a víctimas.

Un gobierno eficiente, de cambios, trato cálido y respetuoso para retribuir la confianza, a trabajadores a quienes se les regularizarán servicios de la seguridad social.