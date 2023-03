Techo de Cristal

En memoria de María Fernanda, Debanhi, Yolanda y todas las que nos faltan.



El mes de marzo es mucho más profundo que la entrada de la primavera. La celebración del día internacional de las mujeres llena los rincones de poco más de la mitad de los corazones de nuestro país. La lucha incansable por los derechos de las mujeres significa la causa de millones que día con día, buscamos justicia para quienes son víctimas de violencia y exigimos que se den resultados en el fortalecimiento legislativo y de políticas públicas en beneficio de niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores. La lucha sigue y sigue, porque las cifras de violencia son alarmantes, los feminicidios se incrementan de manera exponencial y las autoridades locales, claramente están rebasadas.

El 2022 será un año inolvidable para las mujeres de Nuevo León, decenas de desapariciones y tres feminicidios emblemáticos, de los que aún no tenemos certeza de lo que pasó y mucho menos justicia, nos llevaron a miles a las calles a exigir lo que las autoridades de gobierno y de justicia no brindan. El bloque negro feminista, hace pintas intentando generar empatía en la sociedad, motivando a la acción, las consignas feministas claman justicia, gritan verdades que incomodan aún más que las puertas quemadas de Palacio, sin embargo, para las autoridades es solo un día de contención, un solo día el que hay que pasar para deshacernos del acecho de las mujeres y volver al privilegio de pocos.

En los medios se criminaliza la protesta, mientras en las calles resuena con melancolía entre los contingentes, “Hija escucha, tu madre está en la lucha” con voz entrecortada, son las madres de las desaparecidas que cada año, desde hace más de una década cuando inició la guerra contra el narco y les fue arrebatada una hija, marchan y se manifiestan, tienen mutilada la mitad de su vida que ahora se dedica a buscar sin cesar algún rastro de ellas. Las desapariciones desde entonces no dan tregua, aun se sigue exigiendo justicia y apoyo para continuar la búsqueda. Otras son las menores, las adolescentes que día con día lo arriesgan todo al caminar las calles, al subirse al transporte público; las mujeres adultas al trabajar alado de los acosadores, al vivir con sus verdugos, esos, los agresores que caminan impunes.

La violencia machista cobra fuerza o por lo menos no cede. Increíble pensar que dos organismos de mujeres el Estado de Nuevo León exclusivos para atender las necesidades de ellas, como son el Instituto Estatal de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres, pervivan con metas que nunca se cumplen y presupuestos que no impactan, mientras la violencia y la desigualdad van para arriba.

Las voces de millones no se callan, el rostro de la tragedia y la desgracia que deja la violencia tampoco, las calles se llenan no de odio, si no para recordar que las mujeres seguimos siendo la agenda pendiente de la sociedad. “Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, así resonará Nuevo León este 08 de marzo. ¡Cuidado! Ahí viene la marcha feroz.

Tw. @bupi

IG. @ivonnebustosnl