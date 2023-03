Tesis y antítesis nacionales y locales

El entramado político electoral y local está moviendo y acelerando los ánimos entre sus diversos actores. El dinamismo internacional en materia económica es tan fuerte que su conducta trastoca y promueve una tecnología cada vez más sorprendente y tal vez compleja. Las necesidades de la humanidad para anhelar una vida digna se tornan en sueños casi imposibles, siendo los mismos seres humanos los enemigos a vencer. Si viviera Carlos Darwin se estaría estirando su barba hasta quedar, precisamente, imberbe.

El descongelamiento gradual de los polos debido al cambio climático ha traído serias consecuencias de trastorno en las estaciones del año: los inviernos se vuelven veranos; los veranos se pintan en verdaderos infiernos; los otoños son primaveras, en fin; el mundo es un caos. Agreguen la escasez de lluvia en el mundo. Ya nomás falta que “los patos les tiren a las escopetas”.

Los grandes líderes de las principales potencias se reúnen para tomar acuerdos contundentes encaminados a las mejores de las soluciones. Los resultados se ven a paso de tortuga. Es como si estuviéramos viviendo un mundo “al revés”.

A continuación, escribo algunas tesis tan palpables como reales y sus respectivas contras; algo así como lo que debe de ser y lo que realmente es. O como decía mi “agüelita”: “Es lo mismo atrás que en ancas”; o “es lo mismo irte que ‘juirte’ o irte sin avisar”:

1.- Nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, gastando un dineral en su programa “Las Mañaneras”, donde sólo hay un locutor: él. Los medicamentos para los niños contra el cáncer están tan escasos como un trago de agua en verano.

2.- El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno hace acuerdos con otros partidos políticos para poner el contrapeso ideal en una viva democracia. A la hora de la hora, por razones “desconocidas” se une a los seguidores de Morena. ¿Y el acuerdo? Bien, gracias. “Que dijo “miamá” que siempre no”.

3.- Las principales ciudades de nuestro país (CDMX, Guadalajara y Monterrey, con sus áreas conurbadas) están tan contaminadas que vivir en ellas es todo un drama; sus gobiernos en lugar de aplicar medidas severas a los verdaderos causantes, le aplican multas e impuestos a la parte más débil: el pueblo. “Al perro mas flaco se le cargan las pulgas”.

4.- Cuando “ya sabes quién” gana una elección dice: el INE hizo un trabajo extraordinario; respeto absoluto a las instituciones. Cuando siente que las elecciones están en lejanía de su triunfo dice: el INE responde a los conservadores, son elitistas, aspiracionistas, clasistas, corruptos y fifís. “Primero yo, luego yo y por último yo”.

5.- El gobernador Samuel García se pelea con la mayoría del Congreso Local; les ordena retener los recursos económicos a los municipios cuyo origen partidista es contrario al de él. Éstos le promueven juicio político al tesorero estatal y revocación de mandato al primer jefe del Estado; días después se contentan y “fluye mucho dinero” (abrazos; no balazos); se juntan para acordar y no hay acuerdos…se vuelven a apantanar los recursos. “Ya voy, ya vengo; me vuelvo a ir, luego me regreso”.

6.- “Vamos a mejorar el nivel educativo de Nuevo León”, “Ahora sí habrá lápices, cuadernos, reglas, mochilas, escobas y trapeadores”. Las escuelas se están cayendo y son presa diaria de los amantes de lo ajeno. Los maestros carecen de material de trabajo en su totalidad además de un salario digno del Siglo XXI. ¿Le sigo?