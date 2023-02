Tesla: ¡agua tratada!

No pasaron ni unas horas de que AMLO emitiera esa incendiaria declaración de que Tesla podría no instalarse en NL porque aquí “no hay agua”, cuando muchas voces salieron a decir que ¡ojo!, la automotriz en realidad “requiere POCA agua”...

Y... ¿en verdad Tesla requiere poca agua?... Depende de “cuál agua” estemos hablando, estimado lector... Y es que según le dicen especialistas a Protágoras, los empleados y sus familias que va a traer Tesla de otros lugares –y que no serán pocos– sí van a necesitar, como todo nuevoleonés, de más agua potable... Peeeero, la planta en sí lo que requiere es agua TRATADA para la mayor parte de sus procesos, por lo que su consumo de agua potable es realmente mínimo en relación a su tamaño...

En resumen, no es que “no usen agua” en Tesla, pero sí que su consumo de AGUA LIMPIA no será demasiado relevante, pues no es parte inherente de su proceso como sí lo sería para la elaboración de cerveza u otros productos... Entonces, no es descabellado que Tesla SÍ se pueda instalar aquí...

Ahora, con o sin Tesla, Nuevo León TIENE que avanzar SÍ O SÍ en la construcción de esa infraestructura pendiente para contar con más agua que “El Bronco” ignoró –y por lo cual perdimos seis valiosos años– y que es indispensable para satisfacer el crecimiento de una ciudad que cada año alberga 150,000 nuevos habitantes y que es líder en atracción de inversión extranjera...

Dicho esto, también hay que apuntar que la relación simplista a la que aludió el Presidente mexicano (esa de “sin agua no hay Tesla”) tiene sus asegunes, pues como ya explicamos Tesla lo que ocupa es mayoritariamente agua tratada, y de esa SÍ HAY MUCHA en NL...

Vea por qué: resulta que la propia industria regiomontana está usando –y produciendo– cada vez más agua tratada –obtenida de sus procesos–, en sustitución de agua potable...

Con decirle a usted que las concesiones de pozos que tienen muchas de las grandes industrias regias –acereras, cementeras, refresqueras, cerveceras– se están explotando cada vez menos –lo cual les significa un ahorro– porque ahora, con agua tratada, hacen muchas cosas que antes hacían con agua potable, como limpiar sus equipos, enfriar sus hornos, regar sus campos o incluso hacer funcionar sus baños...

O sea: a Tesla le van a SOBRAR industrias que le van a querer ofrecer su agua tratada, porque hasta podría decirse que es una nueva línea de negocio... Para muestra un botón: nos enteramos que una importante refresquera local va a firmar muy pronto un convenio con el municipio de San Pedro para dotarlo de agua tratada para riego de todos los parques... ¡Zaz!

Así de abundante es ya la oferta de agua tratada en Monterrey –de esa sí hay mucha–, cosa que muchos seguramente no sabíamos, y aparentemente el presidente López Obrador tampoco... ¡Uuups!

Por finnnn... Luego de no sesionar desde octubre del año pasado, se reunirán los representantes de los municipios urbanos para relanzar la famosa Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad de la Mesa de Coordinación Metropolitana (MCM)… ¡Okeeey!

Hoy miércoles, a las 11:00 horas, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, será el anfitrión de la sesión y lo acompañarán Mario Silva, secretario técnico de Gobierno, y José Antonio Quiroga, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad…

Hay que recordar que estas reuniones fueron suspendidas al estallar a fines del año pasado el conflicto entre el gobernador del estado y el Poder Legislativo, una “guerrita” que se llevó al baile a varios alcaldes nuevoleoneses…

¿Será que eso ya pasó?... Por lo pronto, los titulares de Desarrollo Urbano y Movilidad de los municipios que integran la comisión dicen estar puestos para discutir el tan necesario Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Monterrey, los trabajos de la Línea 6 del Metro, del Sintram II, Corredores Verdes, Vivienda Abandonada, entre otros... ¡Ufff, mucha chamba que se traen!

Allá por Santiago, los ejecutores contratados por el municipio de una obra de canchas deportivas aledañas a la presa de La Boca tendrán que darle una muy buena explicación al alcalde santiaguense, David de la Peña, por tan inesperada clausura de los trabajos de parte de Conagua...

La obra, siempre se dijo, es parte del proyecto del Malecón turístico, y tanto el municipio como ONG’s del lugar habían manifestado que dichas canchas NO invaden el embalse de la presa...

Sin embargo, Conagua ayer puso sellos y cerró el área, medida que obliga a los involucrados a sacar y mostrar los planos para verificar que en efecto no están dentro del embalse, mismo que es responsabilidad de Conagua… ¡Pos a ver!

Oiga, no sólo Movimiento Ciudadano piratea funcionarios y políticos; no señor, también lo está haciendo el Partido Acción Nacional, y ayer el personaje central de esta saga fue Pedro Perales, regidor de Santa Catarina…

Resuuultaaa que Perales subió a sus redes sociales un video en el que explica que decidió renunciar a su partido porque no está de acuerdo con los manejos, y que prefirió saltar al PAN para combatir –desde allá– a su expartido naranja...

¿Será que el regidor tuvo una auténtica “crisis de conciencia”...? ¿O será que a Perales no le dieron el acomodo que esperaba?... Veremos dónde termina este asunto, donde el color naranja se deslavó y salió el azul “que estaba tapado”... ¡Ayyy!

Y bueno, entre tensiones y distensiones, los que se encontrarán mañana jueves en el relevo del Colegio de Corredores Públicos de Nuevo León son el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y Arturo “La Manzanita” Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado…

Navarro y Salinas se vieron por última vez “socialmente” en el fiestón de cumpleaños de Heriberto Treviño, y pues ahora ya confirmaron para mañana –cada uno por su cuenta– su asistencia…

Así que buena mano tuvieron los corredores públicos al reunir a estos funcionarios, quienes verán el traspaso de estafeta que hará Lilian Jáuregui Salinas, corredora pública 23, a la dirigente entrante Diana G. Rodríguez Treviño, corredora pública 16… ¡A correr bienes!

¡¡Yássas!!