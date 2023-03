Tesla: Nuevo León wins!

Con harto colmillo y muchos kilómetros recorridos en el maquiavelismo político, ayer entre gobierno federal y el de Nuevo León terminó de cocinarse la llegada de Tesla a México, a manera de “carambola de tres bandas”...

Fue algo así como cuando en la tómbola sale el “Todos Ganan”, porque el acuerdo –según fuentes de la SRE– fue que haya “Tesla para todos”: Nuevo León será el más ganón pues recibe la mera mera armadora, una gigaplanta con inversión de unos $10,000 millones de dólares, pero a otros estados de la República le caerá buena derrama de los proveedores que acompañan al gigante automotriz, de manera que el presidente, suponemos, se lucirá diciendo que le trajo empleo a una gama amplia de mexicanos...

A lo mejor el asunto ya estaba muy amarrado, pero desde Presidencia la hicieron de emoción ayer con una supuesta llamada telefónica de AMLO con Elon Musk –al menos así nos la “escenificaron”– a la que se habría sumado Samuel García, según filtró su equipo cercano... ¿Cómo terminaron de convencer a AMLO del tema del agua en NL? Es uno de los muchos detalles que hoy en la “mañanera” seguramente se explicarán...

Lo cierto es que la información no pudo esperar hasta hoy por una sencilla razón: ayer ya había muchas filtraciones, incluyendo unas bastante “fake” que pretendían hacer creer que todo el asunto se caía: no le quedó de otra a gobierno federal que tener que aplicarse en acallar los falsos rumores... Como no podían adelantarse públicamente a su jefe con el anuncio, usaron la vieja técnica de “filtrarle” a los medios la información correcta y así apaciguar la rumorología... De esa forma, “yo no fui, fue Teté”...

Total: a menos que ocurra algo suuuumamente extraordinario, hoy debe confirmarse que ¡tan tan!, Tesla sí invertirá en México y Nuevo León… Y otros estados... Samuel ganó... Y AMLO saldrá bien librado... Y los mexicanos ganarán... Y el cuento tiene un final feliz... (Por ahora)...

Ah, y como posdata (PD): fuentes naranjas nos dicen que ordenaron a las secretarías y dependencias de NL no dar conferencias importantes en estos tres días (y si las dan, que sean de bajo perfil), ya sabrá, para no opacar “la nota”, o sea el gran anuncio del año para México y NL… ¡Sale pueeeees!

***

El que estrenó ayer su cuenta en Twitter –y vaya de qué forma– fue el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro...

Lo hizo con una contundencia rara en un político de alto nivel, pues desde su perfil, @javier_navarrov, desmintió unas supuestas acusaciones que habría lanzado en su contra el panista “Chale” de la Fuente, a quien agarró como costal de boxeo, al llamarlo “un personaje sin escrúpulos y gatillero de la vieja política que ha saqueado a Nuevo León hasta el cansancio”… ¡Ay’joesú!... Según esto Chale lo acusó de amenazas, y ahora Navarro salió a contestar que son falsas...

Ah, y los muy fijados notaron que la cuenta de Twitter de Navarro está recién creada (hace días) y que el primer tuitazo fue éste, directo al panista, lo que parece anunciar que la nueva práctica del “number two” de Samuel será dar batalla informativa contra los “adversarios” del gobierno y del Movimiento Naranja… ¡A sacar las palomitas!

***

Explosiva pregunta es la que lectores de credibilidad probada le mandan vía esta columna al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme... Ellos preguntan: “Miguel Riquelme... ¿acaso estás construyendo un hotel entre General Cepeda y Parras, y acaso eres socio de Parvada, el viñedo de la región?... ¿Y acaso también estás construyendo casa en Campestre, Saltillo?”... Y dicen que esperan respuesta... ¡Uuffff!

***

Y en más sorpresas y “juertes” señalamientos... Hoy martes los de Así Vamos Nuevo León compartirán en puntito de las 10:00 am los resultados de su siempre picosa Encuesta de Percepción Ciudadana 2022, donde veremos cómo fueron calificadas las autoridades locales –del estado y municipios– durante el año anterior... ¡Uyyyy!

Se va a poner RETEHARTO interesante, porque de acuerdo a lo que averiguamos, esta primera encuesta pospandemia, que además es la primera que mide a los actuales funcionarios, reflejará que los grandes retos para el estado siguen siendo Movilidad y Desarrollo Urbano... ¡Zazz!

Pero además, este ejercicio incluirá el balance sobre la CRISIS del agua del año pasado, y mire que estos señores activistas midieron incluso datos específicos como qué tanto la población recibió agua en el horario prometido... ¡Ufff!... Sin duda será un adelanto de lo que se estará midiendo este año, ¡así que más le vale a las autoridades ponerse las pilas!

***

Interesaaaante se puso ayer lunes un evento en rectoría del Tec en Monterrey donde se habló de “capitalismo consciente”, la nueva filosofía inspirada en los trabajos del académico Raj Sisodia y cuyos postulados están atrayendo cual imanes a muuuchas empresas regias y nacionales...

El principio rector que expresa Sisodia es que el mejor negocio es aquel donde “todos salen ganando” –empresa, clientes, accionistas, empleados y hasta sus familias– y no uno donde alguno de éstos sale perdiendo, porque ahí deja de ser “buen negocio”; y que lo que hace más exitosa a una empresa es su misión superior, o sea, su verdadera contribución de valor a la comunidad –antes que su afán por obtener todas las ganancias posibles–...

Con el apoyo de la asociación nacional llamada justo así –Capitalismo Consciente–, que sirve de guía para las empresas interesadas, dijeron “presente” en el evento varias firmas que ya se sumaron al “camino”, como Cinépolis, Merco, KidZania, Frisa, Bimbo, Cuprum, Habi, Coflex, Quali, Cuervo y otras... Además de Fundación FEMSA, que apoyó la publicación del respectivo libro... ¡Óyeyeee!

***

Por cierto… entre todas esa cortina de humo que rodeó el tema de AMLO, Tesla y Musk, mucha prudencia, “timing” y colmillo fue el que tuvieron políticos y funcionarios emanados de MC, el partido del gobierno, al no asistir a la concentración “en defensa del INE” que terminó en la Macroplaza...

A como estaba el horno de caliente con la Federación por lo del agua y lo de Tesla, los representantes naranjas prefirieron mejor “ver los toros desde la barrera”, pero eso sí, se perdieron de la gran oportunidad de darse “baños de pueblo” con los miles y miles de asistentes a la Macroplaza… ¡Tssss!

¡¡Yássas!!