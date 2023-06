Tips sobre el replaqueo en NL

Por dos razones muy concretas, este puede ser el momento idóneo para hacer el cambio de sus placas vehiculares en NL (si es que a usted le toca y no lo ha hecho)...

Una, sencillamente porque el plazo termina este viernes 30 de junio –después de ya varias prórrogas–, y a decir de la gente del Instituto de Control Vehicular, al que no lo haga, sus placas serán dadas de baja del padrón, así, de golpe... ¡Gulp!

O sea que si un agente de tránsito u otra autoridad lo detecta con esas placas vencidas, equivaldrá a traer placas “colgadas”, que ya de inicio es un delito complicado y un brete en el que usted preferirá no meterse...

Dos, porque a lo mejor en este preciso momento existe una peculiar “ventaja” de hacer el trámite... Resulta que, para bien o para mal, con eso del “pleito” entre estado y municipios, la autoridad vehicular –que es estatal– no se está “fijando” si usted trae multas municipales para aprobarle el replaqueo... ¡Upsss!

Esto es: lo que al estado le interesa urgeeeentemente es que usted cumpla con la renovación de su “identificación vehicular” (en castellano, sus placas) porque la anterior “ya no cumple con la norma vigente”, pero no le pondrá como condición, a diferencia de otros momentos, el que usted pague o no de inmediato algún impuesto o multa municipal pendiente asociada a sus placas, ¿me explico?

Según el gobierno de Samuel, el otro objetivo es mantener el registro vehicular del estado actualizado, ya que, informan, más del 60% de los autos con esas placas viejas ya no están en propiedad de quien está registrado, ya sea porque nunca hicieron el cambio de propietario u otro motivo...

En otras palabras, había ¡más de 1 millón de autos en NL manejados por personas cuyos nombres no aparecen registrados con esas placas!... Para fines de seguridad, eso es tooodo un asunto delicado, como ya se imaginará... ¡Upssss!

***

Como decía la abuela, “¡y vuelve la burra al trigo!”...

Nos referimos a lo sucedido con el alcalde sampetrino Miguel Treviño: No conforme con que fue muy criticado la vez pasada por hacerlo, Miguel volvió a saludar con sombrero ajeno al hacer actos claros de precampaña donando inmobiliario del municipio sampetrino a municipios de la zona rural…

Los vecinos inconformes lo dicen en sus chats: lo que el alcalde está regalando no es de él, son bienes adquiridos con los impuestos de los sampetrinos; sin embargo, el edil se sigue colgando la medallita de estarlos dando, pues su imagen aparece vistosamente en los comunicados oficiales respectivos…

El fin de semana Treviño fue a donar patrullas y otro mobiliario a los municipios de Iturbide y General Terán, y lo presumió a diestra y siniestra en su comunicación oficial, apareciendo él como el personaje protagónico...

Algún asesor le debe estar diciendo a Miguel que esto le ayuda mucho a su imagen y sus posibilidades de pelear por un cargo un el 2024 –recordemos que busca la senaduría por MC–, pero al menos en redes y whatsapps las críticas en su contra han sido implacables, pues no lo bajan de oportunista y ventajoso por hacer actos promocionales con una “beneficiencia” que no salió de su bolsillo… ¡Tssss!

***

En temas educativos, y además, como dicen los primos de Houston, “mucho calientessss”, resulta que por decisión del gobernador Samuel García se adelantó el fin del ciclo escolar en NL a este próximo jueves 29 de junio, ante el clamor de que hace “harto calor” en el estado y por ende en los planteles escolares...

Eran muchas las voces que clamaban que a los niños ya no se les expusiera en las aulas con estos calorones, porque además ya están en periodo de evaluaciones y hasta los colegios privados ya terminaron...

Y es que, mire, si los aires acondicionados en los centros comerciales están “tronando”, ¡ahora imagínense en las escuelas!… (Ojo, buena parte de la responsabilidad, o TODA, es de la CFE)…

Total, como le adelantamos el viernes, este arroz “ya se coció” –y se coció a 43 gradotes–, y las escuelas, por decisión del gober Samuel, van a terminar sus clases este meritito jueves... No así la chamba de los maestros, que deberá continuar con revisión de exámenes y talleres opcionales hasta fines de julio, como marca el calendario escolar...

Que, porrr cierto, ahora al parecer hay maestros que están levantando la mano y haciéndole un “guiño” a Samuel a ver si les da “shampoo” para permitirles hacer las evaluaciones y demás trámites administrativos en línea, o sea, en home office, que porque según esto también ellos están sufriendo con las altas temperaturas… ¡Hmmm!

¿Será que los maestros tienen razón, o en su caso sí deberían aguantarse todo julio? Usted tiene la última palabra.

***

En la polaca nacional, la guerra de las encuestas de las corcholatas presidenciables ya empezó desde la semana pasada y en esta última semana de junio se intensificó...

Por lo pronto, los sondeos mayoritariamente siguen dándole el primer lugar a Claudia Sheinbaum, y este fin de semana fue el turno de De las Heras Demotecnia, que pone a la capitalina en un primerísimo lugar con un 41% de la preferencia, frente a un 20% de Marcelo Ebrard… ¡Pácatelas!

En el rubro de Evaluación de Aspirantes de la misma encuesta, Claudia aventaja con un calificación de 7.4, por encima de Marcelo quien tiene 7.0, pero ojo, en términos de si es conocido por más gente, Ebrard está ligeramente arriba de Claudia con 70% y 67%, respectivamente…

Así que, por lo pronto, la delantera general la mantiene la mujer candidata; ya veremos qué va pasando en los próximos días y semanas de esta contienda interna para elegir al abanderado presidencial morenista que se pronostica NU-CLE-AR, Jacobo, NU-CLE-ARRRR…

***

Y del otro lado de la banqueta, los que ya se pusieron de acuerdo son los partidos aliados de oposición, PRI, PAN y PRD… y, obviamente, ¡van a dar más trabajo al INE!

El Instituto Nacional Electoral tendrá más chamba, pues ahora no sólo deberá ponerle lupa al proceso interno de Morena y aliados, sino que también deberá vigilar el menjurje que aprobaron estos tres partidos, y desde ya evitar que se hagan actos anticipados de campaña…

Ahí le va el coctel de los opositores: cada aspirante a la candidatura deberá reunir mínimo 150,000 firmas de apoyo a su candidatura; quienes logren conseguir esas firmas tendrán que participar en cinco foros nacionales y otros regionales; y durante ese tiempo se estarán levantando tres primeras encuestas… ¡Ay’joesú!

Lo que arrojen las encuestas valdrán 50%, y el otro 50% será una elección interna realizada por los mismos a los que se les hayan recabado esas firmas... ¡Óyeye!

Dicen algunos que el proceso pareciera estar hecho para desanimar a los aspirantes que no tienen “estructuras políticas”, y para promocionar sin recato a los que traen a las jerarquías partidistas detrás… ¿Y los ciudadanos sin partido?... ¡Toing!

¡¡Yássas!!