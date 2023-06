Traición en Palacio Nacional: Hernán Gómez Bruera

Esta semana comenzará a distribuirse un libro en Nuevo León y en todo México que será un escándalo. Yo se los aseguro.

El libro se titula Traición en palacio: el negocio de la justicia en la 4T y su autor es mi amigo Hernán Gómez Bruera.

Hernán me hizo el favor de enviarme como primicia la semana pasada un ejemplar de este libro y yo no he podido despegar el ojo de esta sorprendente enumeración de turbiedades, corrupciones a granel y manejo ilegal del poder público.

Si bien el tema principal es destapar el modus operandi de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente López Obrador, quien fue apartado del equipo de su jefe a finales del tercer año de gobierno por motivos obscuros, en realidad, el libro de Hernán va más allá. Nada que ver con los libelos contra AMLO al estilo de “El Rey del Cash”, mal escrito y peor investigado.

El autor, Gómez Bruera, narra con lujo de detalles cómo se desvió el sistema de justicia en México durante esta administración y cómo algunos consejeros áulicos de AMLO aprovechan su posición privilegiada (todavía lo hacen impunemente) para delinquir al amparo del tráfico de influencias.

O, en palabras de Hernán, traicionar la narrativa central del movimiento político que llevó al poder a AMLO: “erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político”.

En el libro aparecen intermitentemente personajes de Nuevo León, tanto del ámbito empresarial como del político, y no todos salen bien librados.

Algunos incluso son amigos míos pero se debe ser más amigo de la verdad que de los amigos.

Mañana daré pormenores de la trayectoria de estos personajes regiomontanos y haré una glosa capitulo por capítulo de este excelente libro de Hernán Gómez Bruera.

Las revelaciones harán saltar chispas y provocarán más de una sorpresa desagradable. Espérenlo.