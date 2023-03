Tu compañera la ansiedad

Okay, antes de comenzar la columna aclararemos algo: A nadie le gusta ni se regocija sintiendo ansiedad. No es una emoción bonita ni agradable. La ansiedad es una de las emociones humanas más penetrantes y repudiadas. Y como no es saludable, todos estamos de acuerdo, debemos prevenirla y erradicarla como cualquier otra enfermedad.

Sin embargo, en México el INEGI recabó en 2021 que 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. Se estima que 275 millones de personas sufren trastornos de ansiedad. Eso es alrededor del 4% de la población mundial, con una distribución de entre el 2.5% y el 6.5% de la población por país según el World Economic Forum en 2019. Y eso es pre Covid.

Siendo así el mayor problema de salud mental en el mundo: La ansiedad. En su libro, Future Tense, Tracy Dennis-Tiwary, Ph.D argumenta que la única forma de avanzar es desafiar la historia de la enfermedad y comprender que la ansiedad es una característica del ser humano, no un error.

La ansiedad no va a ninguna parte, porque no es una enfermedad que haya que vencer. Más bien, es una emoción poderosa que evolucionó para que pudiéramos aprender a darle un buen uso. Algo importante a diferenciar es que la ansiedad y los trastornos de ansiedad no son lo mismo.

La ansiedad es una emoción normal y saludable que las personas vivimos.. Se experimenta a lo largo de un espectro, desde una inquietud leve hasta un pánico intenso y abrumador.

A diferencia del miedo, que es la emoción que tenemos cuando nos enfrentamos a un peligro real y presente, la ansiedad es la aprehensión por el futuro incierto, donde algo malo podría suceder a la vuelta de la esquina, pero también nos moviliza a conectar con lo que deseamos.

Como cuando esperamos los resultados de sangre y esperamos lo mejor, o cuando nos ponemos muy nerviosos por una gran entrevista de trabajo. Entonces, la ansiedad nos alerta sobre un peligro potencial, pero también nos da motivos para la esperanza.

A diferencia de eventos o días con ansiedad, un trastorno solo se diagnostica cuando las formas de lidiar con la ansiedad, ya sea con preocupaciones, evasión, pánico, aislamiento u obsesión, son desproporcionadas e interrumpen nuestra capacidad de funcionar en nuestra vida profesional y personal.

Para ello, es importante romper estigmas y acercarte con un profesional de la salud mental. Creéme, pensarás ¿por qué no vine antes?.

Una estrategia clave para manejar la ansiedad que te quiero compartir es: Haz una pausa y fortalece tu introspección, ¿qué hay detrás de mi ansiedad?, ¿qué miedo se esconde?. A veces la ansiedad actúa como defensa para protegernos de nuestras angustias y miedos. El punto no es quitarla, es comprenderla.

Como cuando tienes una infección de garganta y resulta como síntoma la fiebre. Esta se maneja pero lo que hay que atender en verdad es la infección. Así un poco también la ansiedad.

Por eso #NoEsDeLocos ir a terapia para buscar escuchar y comprender tu ansiedad, #NoEsDeLocos ir con un psiquiatra para identificar un trastorno severo y darle un tratamiento, por último, #NoEsDeLocos comprender que la vida incluye muchas cosas: La ansiedad también.