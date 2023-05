Un corredor de veras olímpico

WIKIPEDIA: Filípides o Fidípides fue un héroe de la antigua Grecia. Se dice que Filípides corrió desde Maratón a Atenas para llevar la noticia de la victoria de la Batalla de Maratón y que luego de entregarla murió inmediatamente. Se trata de la figura central de la historia que inspiró un acontecimiento deportivo moderno: la maratón.

La historia de Filípides según Heródoto: Heródoto relata que Filípides, un hemeródromo ateniense, fue enviado a Esparta para pedir ayuda cuando los persas desembarcaron en Maratón.

Los hemeródromos eran los corredores que hacían la función de mensajería dentro de las polis griegas. El término hemeródromo tiene varias posibles traducciones que van desde “corredor de día”, “heraldo” o “mensajero” a “corredor mensajero profesional”, pero todas definen la misma actividad: el transporte urgente de mensajes vía corredores.

Antes de abandonar la ciudad, los generales de Atenas enviaron un mensaje a Esparta. El mensajero fue un ateniense llamado Filípides, un profesional en carreras de larga distancia. Se encontró con el dios Pan (un fauno) en el monte Partenio, sobre Tegea. Pan lo llamó por su nombre y le dijo que preguntara a los atenienses por qué no le prestaban atención, si él siempre se había mostrado cordial con ellos y volvería a ayudarlos en el futuro. Los atenienses creyeron la historia de Filípides y, cuando recuperaron su prosperidad, erigieron un templo a Pan bajo la Acrópolis y, desde que recibieron su mensaje, celebraron una ceremonia anual en su honor, con carreras de antorchas y sacrificios, para solicitar su protección.

Filípides llegó a Esparta un día después de haber salido de Atenas y pronunció su mensaje ante el gobierno espartano. “Hombres de Esparta: los atenienses os piden ayuda, y os ruegan que no permanezcáis de brazos cruzados mientras la ciudad más antigua de Grecia es aplastada y sometida por un invasor extranjero; Eretria ya ha sido esclavizada, y Grecia se debilita por la pérdida de una buena ciudad”. Los espartanos, aunque se conmovieron por el ruego y querían brindarles ayuda, no podían hacerlo de inmediato sin quebrar sus propias leyes. Era el noveno día del mes, y dijeron que no podían marchar hasta que la luna estuviera llena. Así que esperaron a la luna llena, mientras que Hipias, el hijo de Pisístrato, guió a los persas a Maratón.

Heródoto escribió 30 o 40 años después de los hechos que describe, por lo que es bastante probable que Filípides sea una figura histórica. Si recorrió los 213 km que separaban a Atenas de Esparta en dos días, por terreno escabroso, sería una hazaña digna de recordar.

Versiones de la carrera entre Maratón y Atenas

Heródoto relató la marcha del ejército griego, que recorrió a toda prisa la distancia entre Maratón y Atenas. Esto fue porque los persas, recién embarcados en sus navíos tras su derrota en Maratón, podían rodear la península Ática en poco tiempo y tomar la indefensa Atenas. Pero para cuando los persas avistaron la ciudad, los soldados griegos ya habían llegado a ella y vieron que la ciudad estaba bien defendida.

Hay relato sobre una carrera de Maratón a Atenas para anunciar la victoria de los griegos en la obra de Plutarco (46-120), que atribuye la carrera a un heraldo llamado Tersipo.

“Se dice que fue Filípides el primero que usó esta expresión al anunciar la victoria de Maratón a los arcontes que estaban sentados y preocupados por el final de la batalla: ‘¡Alegraos, vencimos!’. Y al decir esto murió”.- Luciano de Samósata (un siglo después de Plutarco), Sobre un error cometido al saludar.

Inspiración de carreras actuales

El filólogo Michel Bréal fue el que propuso a Pierre de Coubertin la celebración de una carrera llamada maratón (42 kilómetros) dentro del programa de los modernos Juegos Olímpicos desde 1896. Desde 1983 se celebra una carrera anual de Atenas a Esparta, el espartatlón, a través de 250 km de campiña griega”.