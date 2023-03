Un 'dóberman' a Medio Ambiente

La movida está clara: Samuel García ha decidido poner un perfil muy “perro” –y no exento de polémica– en la secretaría que desde hace tiempo debió haber buscado meter en cintura a los entes contaminantes de Nuevo León...

El nombramiento de Félix Arratia como secretario de Medio Ambiente, en sustitución de Alfonso Martínez Muñoz, que queda como segundo de a bordo, es una evidente señal de que el gobierno de Samuel va a cambiar radicalmente su estrategia para buscar abatir uno de los tres mayores problemas que tiene el estado, que es el de la contaminación y el aire tóxico (junto al de falta de agua y la inseguridad)...

Poner a un perfil “entrón” y “nada miedoso” significa que el estado se va a poner los guantes y que el combate será mucho más frontal, lo que implicará seguramente roces y jaloneos con las diversas fuentes de contaminación, léase principalmente ¡el poderoso sector industrial!... ¡Uffff!

Si Arratia no le tuvo miedo a enfrentar a los “Chefos” y demás mandamases de la “vieja política” –usando términos samuelianos–, con todo y que terminaron denunciándolo (pero no venciéndolo), habría que esperar que a este joven abogado, que pertenece al círculo íntimo de Samuel y que aún no cumple los 30 años, no le va a temblar la mano para emprender acciones legales como auditorías y revisiones técnicas, en nombre de bajar los niveles de contaminación de la industria en la entidad.... ¡Zazzz!

Vamos, con decirle a usted que el propio gobierno ya está acuñando el término de “Zar Anti Contaminación” para Arratia, mismo que nunca se usó para con el académico relativamente tibio frente a la industria Alfonso Martínez Muñoz...

Ahora, es obvio que “la pata de la que cojea” Félix es la de que no proviene del ámbito medioambiental, pues él es experto en derecho administrativo... Asunto que ya salieron a señalarle los diputados prianistas y demás malquerientes que ha venido enfrentando...

Peeeero, también es cierto que la lucha contra la contaminación en Nuevo León ahorita demanda más de fuerza y capacidad legal y administrativa, que de otra cosa; vamos, es una tarea que ahorita requiere de muchos “pantalones”, antes que de academicismo bibliotecario... Porque para el expertise en sustancias tóxicas y niveles permitidos seguirá el mismo equipo encabezado por Alfonso Martínez, quien continuará ahí pero desde la Subsecretaría de Gestión Integral... ¡Sopasssss!

***

Oiga, Agua y Drenaje ya reconoció que sí ha estado aumentando el costo por el suministro de agua a los nuevoleoneses, y achaca estos incrementos a a dos factores: la inflación y la cuota de saneamiento…

Vaya, los aumentos pudieran ser explicables, peeeero hay dos preguntas que saltan a la mesa de las discusiones ante esta situación…

La primera es: ¿esos aumentos los autorizó tales cuales el Consejo de Administración de AyD?, porque de no ser así la dirección general que encabeza Juan Ignacio Barragán tendrá algunos problemillas para explicarlos…

La segunda: ¿estará dispuesto AyD a mostrar el tabulador de costo-precios como estaba antes y como está actualmente?, información esencial para comprender el por qué se fue el costo hasta un 40% arriba en muchos casos...

Vamos, ahorita nadie puede consultar –ni ciudadanos ni nadie– ni ver cuánto costaba el metro cúbico de agua en los últimos meses o años; no hay manera de hallar esos datos en las páginas oficiales porque simplemente no están disponibles… ¡Ufff!

Esta falta de información hace poco transparente esos aumentos, por lo que lo ideal sería tener esos referentes para entender mejor cómo se están moviendo al alza los recibos del vital líquido…

***

Hablando de agua… el que anda en “modo defensa de municipios” es el PRI, que en la persona del diputado Javier Caballero lanzó una iniciativa para que Agua y Drenaje “tome a cuenta” parte de las inversiones que hacen los municipios a la red de agua…

Según el plan priista, la idea es que AyD les descuente a sus deudas un porcentaje de lo que los municipios le meten a la red hidráulica, algo que de lejecitos se ve justo, aunque falta ver qué opinan allá en el gobierno naranja y en la paraestatal… Pues a esperar.

***

En temas industriosos, voces cerveceras nos cuentan que fue tan sorpresivo el anuncio de que FEMSA pondrá a la venta lo que le queda de acciones –14.76%– de Heineken México (o como aún la llaman en el rancho, Cervecería) que hasta sacó de onda a los propios empleados…

Nos dicen que la noticia que dio ayer José Antonio “El Diablo” Fernández arqueó cejas y despertó “algo” de incertidumbre en la plantilla laboral de Heineken, ya que con esta operación terminará un ciclo en la historia de Monterrey…

Al empezar esta desinversión, obreros, administrativos y ejecutivos están ahora a la expectativa de lo que pase cuando la empresa deje de tener capital regio… es decir, cuando ya no tenga ni un ingrediente regiomontano… ¡Tssss!

¡¡Yássas!!