Un hombre lobo de verdad

Desde gruñir y aullar hasta fumar cigarrillos: La comunicación con Sanichar resultó muy difícil por dos razones. Primero, no hablaba el mismo idioma que los misioneros que lo cuidaban. Siempre que quería expresarse, gruñía o aullaba tal como lo hace un lobo (bit.ly/42inN2B).

En segundo lugar, tampoco entendía las señales. Las personas que no hablan el mismo idioma por lo general pueden entenderse entre sí simplemente señalando varios objetos con los dedos. Pero debido a que los lobos no señalan (ni tienen dedos, para el caso), este gesto universal probablemente no tenía sentido para él.

Si bien Sanichar eventualmente aprendió a entender a los misioneros, nunca aprendió a hablar su idioma. Quizás porque los sonidos del habla humana le resultaban demasiado extraños.

No obstante, cuanto más tiempo permanecía Sanichar en el orfanato, más comenzaba a comportarse como un humano. Aprendió a ponerse de pie y, según los misioneros, comenzó a vestirse solo. Algunos dicen que incluso adquirió el rasgo más humano de todos: fumar cigarrillos.

Dina Sanichar no sería el único niño salvaje

Curiosamente, Sanichar no era el único niño lobo que vivía en el orfanato de la misión Sikandra en ese momento. Según relata el superintendente Lewis, se le unieron otros dos niños y una niña que también se dice que fueron criados por lobos.

Según un geógrafo, el orfanato acogió a tantos niños lobo a lo largo de los años que ya no causaba sorpresa descubrir a otro niño en la jungla.

De hecho, durante el último siglo han aparecido historias de niños criados por lobos en toda la India. En la mayoría de los casos, los misioneros que cuidaban a los niños eran las únicas fuentes, por lo que si eran realmente salvajes sigue siendo tema de debate.

Algunos creen que los misioneros pueden haberlos inventado para llamar la atención de los medios. Otros plantean la hipótesis de que es posible que los niños no hayan sido criados por animales en absoluto y que en realidad tenían una discapacidad intelectual o física. En ese caso, las historias pueden haber sido el resultado de personas que se apresuraron a sacar conclusiones sobre su comportamiento.

La vida de Dina Sanichar se truncó, pero el legado de los niños salvajes permanece

Si bien no se pueden verificar los detalles de la historia de la vida de Dina Sanichar, sí se pueden verificar los de otros niños salvajes. Oxana Malaya, una niña ucraniana nacida en los años 90, fue criada por perros callejeros después de que sus padres alcohólicos la dejaran afuera cuando era solo una bebé.

Cuando fue detenida por los trabajadores sociales, no podía hablar y se movía en cuatro patas. Después de años de terapia, Oxana aprendió a hablar ruso. Ahora tiene novio y trabaja en una granja cuidando animales.

Shamdeo, un niño indio, tenía alrededor de cuatro años cuando lo encontraron viviendo con lobos dentro de un bosque en India. Según informan desde LA Times “tenía dientes afilados, uñas largas en forma de gancho y callos en las palmas de las manos, los codos y las rodillas”. También murió joven.

Igual le sucedió a Sanichar, que sólo tenía 35 años cuando su cuerpo sucumbió a la tuberculosis en 1895. Aunque terminó pasando la mayor parte de su corta vida en compañía de otras personas en lugar de los animales que supuestamente lo criaron, nunca se adaptó por completo a la vida en el orfanato.

Sea como fuere, cierta o embellecida, la historia de Dina Sanichar tiene un hilo similar al de El libro de la selva de Kipling. Lo cierto es que nuestra fascinación radica en la idea de que alguien se haya criado en un mundo completamente diferente al nuestro.