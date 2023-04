Una fiesta para las madres

En días recientes nos reunimos amigos que coincidimos en buscar lograr hacer cosas para nuestra comunidad y acordamos realizar una actividad cercana al Día de las Madres donde podamos acudir a una de esas colonias que son como de las orillas…

Y no me refiero a la parte geográfica, sino a lo vulnerable de la economía de esas familias que viven en el sector que ya elegimos, veremos con autoridades del estado y municipales, así como con importante institución del nivel federal cómo hacer para conjuntar esfuerzos con la iniciativa de la sociedad civil, así como otros amigos empresarios que les gusta apoyar este tipo de actividades.

Se trata de lograr generar momentos de satisfacción para un importante grupo de nuestra población que día a día se esfuerza por sacar adelante a sus familias y que por la razón que usted quiera no son de los favorecidos o privilegiados.

En lo personal soy un firme creyente, aunque a mi edad parezca algo inocente de que todos podemos ser hermanos mexicanos, de Nuevo León, que no tiene por qué existir segregaciones ni separaciones por razón de condición económica, ni filiaciones políticas, deportivas o religiosas.

Es decir que todos nacimos encuerados y nadie se lleva nada de este mundo, puede ser que dejemos nuestras obras o se generen recuerdos o experiencias, con lo que pueda uno trascender –y bueno– parte del objetivo es trabajar en armonizar esa partecita de nuestra sociedad, a la que normalmente no le invitamos a las grandes fiestas, eventos o desfiles.

Una por que les queda lejos o porque desplazarse implica mucho del poco recurso disponible y que las prioridades dicen que no se debe gastar en fiestas antes de alimentarse, pues bien todo este preámbulo es para anticipar que nuestro grupo de Fortaleza Ciudadana planea una serie de actividades que culminen con un festejo a todas las madres de ese sector que por razones obvias no revelaré aquí.

Pero aprovecho para invitar a otras organizaciones civiles y empresariales a que nos echen la mano con lo que quieran y puedan; en estas actividades buscamos mejorar el entorno, es un barrio de poca capacidad adquisitiva, así que bienvenidos materiales para enchular el barrio.

Hemos pactado con la autoridad local apoyos de sus diferentes áreas de manera que podemos sembrar árboles, colocar mobiliario urbano o deportivo, realizar diversas actividades de desarrollo humano, darles una pasadita con servicios de sanidad, oportunidades de trabajo, acercar también los servicios públicos de registro civil o de propiedad, entre otras actividades, y concluir con una fiesta en la que ya hay el compromiso de una súper banda de música, que pondrá el ritmo al cierre del festejo.

La invitación esta abierta pues para que los amigos artistas que así lo deseen puedan compartir su talento en el evento cúpula, pero también son bienvenidas las generosas aportaciones a quienes tengan oportunidad de compartir conocimientos de cómo hacerle para tener un crecimiento personal y laboral, como hacer rendir el gasto de la economía familiar, mejorar la calidad de conocimientos de educación y preparación para el trabajo, acercar oportunidades de trabajos que demanda nuestra industria y comercio; en fin, se logra más aunque cada quien pongamos un poquito pero ya reunido hace que luzca.

A quien esté interesado en participar le agradezco que se reporte con nosotros al correo de luisgerardotrevinogarcia@gmail.com y nos digas con que estarías dispuesto a brindar tu colaboración para ponernos de acuerdo y que tu generosa aportación personal o empresarial llegue sin intermediarios a los destinatarios de esta actividad, en la que obviamente queremos que les sea de provecho a los habitantes de esa comunidad y de ser posible se puedan dejar acciones que sean sucesivas y ayuden a construir un mejor futuro para nuestra raza de por esos lares.

Me encantaría contar con recursos propios para no requerir de ayuda y menos darle publicidad a esta actividad que como lo advertí desde el principio no es mía sino de un grupo de amigos e integrantes de nuestro colectivo Fortaleza Ciudadana, así que bienvenidos todos lo que quieran participar.

Que esta semana Santa sirva para reflexionar los verdaderos motivos de la conmemoración y si el Hijo de Dios ofreció su vida por nosotros, ahora nos toca a nosotros hacer algo por nuestros hermanos, mientras nos sea posible.

