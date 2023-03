Urge Secretario

Si algo caracteriza a los políticos es su falta de visión para formar sus equipos de trabajo. Ya se hizo costumbre que en los principales puestos de la administración estatal encontremos a personas sin el perfil idóneo, sin experiencia y con pésimos resultados en su desempeño, pero siguen en el cargo por obra y gracia del jefe del Ejecutivo, quien maximiza en las redes el curriculum de sus colaboradores, aunque en la realidad demuestran severa ineptitud. El Lic. Javier Luis Navarro Velasco, actual Secretario General de Gobierno, cuya principal responsabilidad es mantener la gobernabilidad y la buena relación con los otros poderes ¿ha cumplido con estas funciones?, veámoslo a continuación.

Fue reclutado para esta importante responsabilidad pública –entre otras cosas– por sus antecedentes laborales: durante varios años fue Presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, destacado jurisconsulto, tanto así, que en la página oficial del Gobierno del Estado se remarca su “…amplia experiencia en arbitraje doméstico e internacional”; en el mismo comunicado se establece que su responsabilidad es “mantener la gobernabilidad del Estado, mediante la conducción de la política interior…”, de conformidad con la misión de la dependencia que es “mantener una buena y cordial relación del Ejecutivo con otros poderes del Estado”, su responsabilidad es dialogar, convencer y llegar a acuerdos con los líderes de los diferentes grupos legislativos. Por lo tanto, no se justifica una prepotente expresión en la que se refirió al coordinador del grupo parlamentario del PAN: “afortunadamente no he hablado con él desde hace mucho, mucho tiempo y eso me da mucha paz”. ¿Cómo?, ¿No hacer su trabajo le da tranquilidad?

El PAN y el PRI cuentan con las dos terceras partes en las votaciones en el Congreso, con las cuales pueden destrabar los vetos, aprobar en segunda vuelta las reformas constitucionales y hasta nombrar al Fiscal General. Sin embargo, esta fuerza de imposición pende de un hilo, porque con sólo quitarles un voto pierden la posibilidad de tener las dos terceras partes de las votaciones para confrontar al gobernador. Si el asunto no es tan complicado se resuelve con solo atraer ese mágico voto ¿por qué el Secretario de Gobierno no realiza este trabajo?, será que: ¿no tiene el mandato de su jefe para esta operación? o de plano ¿no tiene la capacidad para persuadir a un solo legislador?

Se están ahogando en una gota de agua por la falta de habilidad política de quien se supone es “experto en conflictos”. De seguir así, los diputados seguirán en ventaja, teniendo los votos suficientes que les permita: exigir recursos para los municipios gobernados por sus partidos, destituir al Secretario General de Gobierno, así como al jefe del Ejecutivo a través del juicio político, sin mencionar que seguirán teniendo a un aliado dentro de la Fiscalía. En resumen, ¿por qué no hace su trabajo el Lic. Navarro?

Hay que decirlo con todas sus letras: la ingobernabilidad está agobiando las relaciones entre los poderes constitucionales y las diferentes esferas de gobierno, lo que se traduce en nulas acciones en favor de la gente, atraso e interrupción de la obra pública y postergación de los programas sociales. ¡No se vale! La ciudadanía no tiene la culpa de que los políticos no sepan gobernar. ¡Ya basta!

Una administración humanista hubiera previsto desde la transición el escenario de un gobierno dividido, para tal efecto colocaría en el puesto clave a un funcionario con el perfil adecuado, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram su única visión de la realidad son las redes sociales.

Por si esto fuera poco, la administración tiene entre sus colaboradores a personas muy ligadas con uno de los caciques del PAN, tal es el caso del Subsecretario de Desarrollo Político, por lo tanto, no se comprende esta pasividad, pero esto lo analizaremos en otra entrega.

En conclusión, los nuevoleoneses exigimos servidores públicos capaces, enfocados en lo único importante: la gente.