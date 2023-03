Viacrucis en los camiones

Los políticos, como viven rodeados de privilegios y comodidades, desconocen la necesidad del ciudadano, carecen de voluntad y empatía para resolver los graves problemas que afrontan los usuarios del transporte público, quienes llevan años soportando el pésimo servicio brindado por los camiones urbanos, veámoslo a continuación.

La disminución del número de camiones en más de un 50%, el incremento poblacional de los municipios metropolitanos y los deficientes sistemas de boletaje automático, han afectado severamente la movilidad de los usuarios a través de las rutas del transporte urbano. Las personas cada día dedican más tiempo para abordar las unidades, éstas salen saturadas desde la terminal, al pasar por los puntos de abordaje ya no se detienen, debiendo esperar hasta hora y media para subirse a un camión. Este calvario es inimaginable para quienes nos gobiernan, ellos cuentan con choferes y camionetas blindadas las 24 horas del día. Nunca se han subido al Metro ni a los camiones, salvo cuando se trata de un demo para darse publicidad.

La semana pasada fui a un módulo de la tarjeta MIA, en la estación Exposición no tenían plásticos, después acudí a las tiendas de autoservicio y me dijeron que no vendían; finalmente, me quedé a observar y noté que los camiones verdes que portan el anuncio “Nuevo León” partían semivacíos, a pesar de que había mucha gente esperando; esto se debía a que solamente podían acceder los usuarios que dispusieran la referida tarjeta –con saldo–, pero como cada día es más inconseguible los usuarios sufren las consecuencias. El año pasado, el gobierno estatal se comprometió a regalar 100,000 tarjetas. ¿Dónde quedaron? ¿A quiénes se las entregaron?

El sello de esta administración es hacer esperar al ciudadano, por esta razón vemos tantas filas en las paradas de camiones, se tardan hasta hora y media en tomarlo, tres horas al día esperándolo, por semana son 18 horas, esta administración nos ha quitado casi dos meses de nuestro tiempo, por la sencilla razón de carecer de camiones. ¿Cómo es posible?¿Dónde están los camiones que licitaron?

Hay que decirlo claramente: este gobierno en lugar de ocuparse en atender las necesidades de los miles de usuarios, prefiere salvaguardar el interés económico del señor Julio César Loyola Castillo, titular de TICSA, empresario causante del caos camionero debido a que flagrantemente incumplió los plazos de entrega de las unidades. ¿Por qué lo siguen solapando?

Un gobierno humanista desde la transición hubiera diseñado un plan para abatir el déficit de camiones en el corto plazo, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram se la pasa publicando historias sobre autos diseñados para gente con dinero.

En conclusión, los nuevoleoneses exigimos que la ficción gubernamental que impera en las redes sociales se convierta en realidad para resolver la movilidad de lo único importante: la gente.