Viajero frecuente

Cuando los políticos llegan al poder se dan la gran vida a costa del erario. No escatiman recursos ni se preocupan por rendir cuentas, ellos aprovechan la situación para lucirse, divertir a su familia y convidar a sus amigos en eventos gran gourmet. Sobre todo, les fascina organizar viajes a lugares emblemáticos para simular en las redes que están trabajando por la entidad a lado de las grandes celebridades. El que despacha desde el Palacio de Cantera apenas cumplirá su segundo año de gestión y lleva cuatro megagiras, dejan un mar de dudas sobre los beneficios que reportan al estado y el presupuesto destinado a solventar a un gobernador peregrino, veámoslo a continuación.

A principios de este año, los diputados del PRI y el PAN volvieron a cuestionar las constantes salidas internacionales del mandatario estatal señalando que debía solicitar la autorización del Congreso cuando esa gira durara más de tres días, además de rendir un informe sobre los resultados. Ante estas críticas, el titular del Ejecutivo se justificó argumentando que lo hacía para impulsar a Nuevo León como un referente económico: “No son por placer, es trabajo (…) Casi dos días de vuelos para tres de chamba, no es viaje, no es placer, no es gozar: es realmente ir a donde se dan las oportunidades para traerlas, no llegan solas, grábenselo”. Finalmente, les aclaró que no tenía por qué pedirles permiso, “que ya estaba grandecito”.

Apenas tenía dos meses de gestión –noviembre de 2021– cuando acudió a la Cumbre Climática COP26, en Escocia. Un año después, asistió a la COP27, en Egipto. En noviembre de 2022, estuvo en San Antonio, Austin y Dallas, Texas; un mes después partió a Italia, España y Francia, gira en la que fue acompañado por familiares y parte de su gabinete. En todos estos se le pidió rendición de cuentas, nunca se dieron los pormenores. Tan sólo a finales de aquel año, el entonces vocero Aldo Fasci Zuazua informó en rueda de prensa algunos beneficios que el gobernador había logrado, como firmas de convenios con organismo públicos y privados, adquisición de piezas para equipo médico y varios acuerdos para trabajar sobre el cambio climático, lamentando que “la vieja política se empeñe en desprestigiar las giras de trabajo del mandatario, pues dicha inversión (de los viajes) también se refleja en la generación de 20,000 nuevos empleos para las y los neoloneses”.

Mientras el gobernador y los diputados locales siguen jugando a las vencidas para acotarle al primero sus viajes al exterior, es necesario considerar lo siguiente:

1. El titular del Ejecutivo debe quedarse a atender los problemas críticos de Nuevo León en lugar de pasearse por el mundo.

2. De todo lo sucedido en las giras, entrevistas y supuestos acuerdos con gobiernos del exterior, no se dan detalles ni informes por escrito, solamente lo que se ventila en las ruedas de prensa o boletines oficiales.

3. Al margen de lo que se gasta –como el festín para 400 personas en Italia–, ese presupuesto urge para la obra social.

4. En algunos eventos internacionales –se invita solo– no se es requerida la presencia de gobernadores sino de autoridades federales como el presidente de la República, tal es el caso de Davos o el Vaticano (donde no fue invitado especial sino impersonal dado que ese día el pontífice recibe a una cantidad de personas de todo el mundo sin distinción de cargos o investiduras).

5. Que no se engañe a la comunidad: la inversión extranjera llega a las entidades federativas una vez que las empresas de clase mundial hacen un estudio exhaustivo sobre la factibilidad de las regiones en los países, independientemente de lo que digan o hagan los mandatarios.

No hay que ser experto en diplomacia para percibir que los asuntos tratados en la mayoría de esas “giras” pudieron atenderlos funcionarios del ramo. La mayoría de esos tours son para el lucimiento y esparcimiento de un político que aspira a entretener a su audiencia en las redes sociales.

Hay que decirlo con claridad: el oscuro sistema administrativo bajo el que se rige la actual función pública impide conocer el monto de los recursos destinados a las giras internacionales del mandatario estatal. Quien abusa de los viajes y lo hace justo cuando la inseguridad y la contaminación ambiental están en su punto más crítico. Todo indica que por sus múltiples salidas no ve lo que está pasando en el estado que le tocó gobernar. Ha visitado en más ocasiones el extranjero que a los municipios del sur del estado, en muchos de los cuales solamente estuvo cuando anduvo en campaña. Hay que exigirle que deje de sumar horas de vuelo y se haga cargo de remediar la realidad de Nuevo León, hoy más que nunca se requiere su presencia en estos tiempos difíciles.

Un gobierno humanista se sustentaría en la austeridad privilegiando el gasto y la obra social, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram quiere aprovechar todos los foros mundiales para ir a tomarse fotos y presumirlas en las redes.

En conclusión, la ciudadanía exige poner un alto al despilfarro gubernamental para destinar los recursos públicos a la atención de lo único importante: la gente.