Vientre de acero

Wikipedia: Frank Anson Richards (1887-1969) fue un artista de carnaval y vodevil cuyo acto consistía en recibir fuertes golpes en el estómago.

Richards comenzó permitiendo que la gente (incluido el campeón de pesos pesados Jack Dempsey) lo golpeara en el estómago. Dempsey le golpeó en el estómago un total de 75 veces. Luego dejaba que la gente saltara sobre su vientre, siendo golpeado con un martillo, y finalmente recibiendo un disparo de 47 kg (104 libras) de bala de cañón desde un cañón de 3.6 metros (12 pies) con resorte. Richards limitó su acto de bala de cañón a dos veces por día, ya que realizarlo con más frecuencia era demasiado doloroso.

Frank Anson Richards nació en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Kansas. Antes de convertirse en artista, intérprete o ejecutante, Richards sirvió en la Primera Guerra Mundial.

Carrera

Antes de 1924, Richards se unió al mundo teatral de vodevil, creando un acto para sí mismo al exhibir cuánto “castigo” podría soportar su estómago. Estos incluían ser golpeado en el plexo solar con un martillo, arietes y permitir que la gente saltara sobre su abdomen. También le permitió al campeón boxeador Jack Dempsey golpearlo en el vientre, para demostrar su fortaleza.

El acto más famoso de Richards consistió en que le dispararan una bala de cañón en el vientre. Hizo este acto dos veces al día durante el apogeo de su carrera, pero más de eso fue demasiado doloroso.

Mecánica del acto de bala de cañón

El acto más famoso de también ha generado mucha controversia en los últimos tiempos, sobre cómo se hizo el “truco”. Esto se debe al hecho de que una bala disparada con toda su fuerza mataría a un ser humano, y probablemente habría matado a Richards. Con esto, los escépticos han analizado su acto como de un cañón cargado de resorte, una bala de cañón hueca, y la manipulación a través de la “magia de película”.

La idea de que los clips fueron manipulados y de que la bala de cañón era hueca son mitos. La bala de cañón pesaba un total de 47 kilos (104 libras), lo que significa que el acto fue demasiado doloroso para que Richards hiciera más de dos veces por día. El cañón, sin embargo, estaba cargado por resorte para garantizar que no disparara demasiado. A pesar de tener ese resorte, la bala de cañón aún se disparaba a corta distancia con una fuerza que probablemente mataría a una persona normal. El hecho de que se trataba de un cañón cargado de resorte nunca se cubrió, ya que el acto todavía era 'desafiante para la muerte' e impresionante.

Vida personal

Richards convirtió a Long Beach, California en su hogar permanente, a pesar de recorrer mucho por su trabajo. Él era cristiano, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Pomona. Como orgulloso veterano, Richards fue miembro de la Legión Americana Postal, y ofreció espectáculos gratuitos en reuniones de la Legión, Clubes Elks, y muchos campamentos militares durante Segunda Guerra Mundial.

Debido a su acto que consistía en ser golpeado en el vientre, se familiarizó con la mayoría de los campeones de boxeo de la época.

Richards murió el 7 de febrero de 1969, a los 81 años en Long Beach, California, donde había vivido muchos años.

En la cultura popular

Un corto clip de Richards realizando su truco de bala de cañón se ha convertido en un ejemplo bien conocido de material de archivo y muy conocido en la cultura popular.

En el episodio The Chip (Parte 1) del programa de televisión de dibujos animados Freakazoid!, el conocido clip de material de archivo se jugó con una narración que describía las hazañas de Richards. También se usó en el documental de 1977 Gizmo!, el episodio Fairly OddBaby de The Fairly OddParents, y en el episodio Chuck versus the Fear of Death de Chuck, además de ser referenciado en el episodio de Seinfeld episodio The Apology.