Violencia en tu escuela o en el Zócalo

Todos los días vemos con enorme preocupación que los números de delitos de violencia en contra de la mujer suben como la espuma. Me recuerda aquel estribillo de un anuncio de pomada medicinal que decía “en la casa, en la oficina, tenga usted vitacilina”, en todas partes estamos viendo violencia en contra de mujeres, la cual no podemos normalizar.

Más bien creo que debemos trabajar mucho en la empatía, tolerancia, en la independencia, en la educación para evitar ser o formar parte de relaciones tóxicas. Estoy a favor de prevenir cualquier hecho que ponga en peligro la integridad de las mujeres, a favor de que existan puntos seguros donde se pueda recibir apoyo, permanencia para llamar y pedir ayuda evitando que sea molestada o vulnerada en cualquiera de sus formas.

Pasado el 8 de marzo, he recibido múltiples comentarios de muchos ciudadanos que expresan su apoyo a favor de las mujeres, otros muchos muy comprometidos para ayudar, desde abogados y casas especializadas, pero se advierte que no les parece que se quejen de la violencia haciendo violencia. Otros admiran las protestas pacíficas –en mi vida he participado en muchas–. Cuando acudí al Palacio sede del gobierno del estado de Nuevo León me dio mucha tristeza ver y oler a quemado las antiguas puertas que no se pueden volver al estado que estaban pues no se podrá obtener la materia prima para sustituir con la madera que tenga esa antigüedad y resistencia; en esa parte no puedo consentir, y sé que algunas participantes no les caerá bien el comentario, pero así no se arreglan sus problemas y en cambio sí pueden incurrir en otros, hasta en delitos de lesionarse entre sí o más fatal, pudieron perder la libertad por la comisión de delitos enfrente de la policía y hasta matarse entre ellas. A ese respecto, mi solidaridad e invitación a buscar soluciones de maneras más efectivas, pero bueno, mis respetos para el verdadero dolor de quienes han sido maltratadas con lesiones físicas, sexuales, económica, etc. Más con quienes han perdido la vida o han quedado con séquelas.

Hablando de mujeres, nos enteramos de un hecho muy lamentable que ocurre en una secundaria allá por el Estado de México, donde dos jovencitas riñeron a golpes, lo que ya no es nuevo (en mis tiempos de la secu era típico que las diferencias entre chavos se atendían detrás del monumento y a la salida, donde se daban un entre y ese encuentro tenía ciertas reglas, cuando uno de los participantes decía ¡ya! se consideraba que el adversario había ganado y hasta ahí llegaba el pleito junto con la expresión ¡ahí muere!; casi que se iban juntos los mismos participantes, ya sin mas rencores.) No me sorprende tanto el que existan diferencias o reacciones por el bullying, que no se ha podido erradicar y que de esas burlas o mofas se llegue a lidiar a golpes. Lo que me llama bastante la atención es que en el video que circula se ve y se escucha a las madres de familia alentando el pleito, lamentable y fatal, pues una de las participantes, luego de las lesiones finalmente perdió la vida con sólo 14 años y poco faltó para que las madres aplaudieran. Eso nos habla de que estamos viviendo con odio. Luego la responsable y su progenitora huían fuera del país, lo que no consiguieron, y ahora ya están en manos de la justicia de menores ( la máxima sanción no excede de cinco años).

Líneas atrás me refiero a que estamos viviendo con odio, eso no es bueno, la voz de quienes tenemos algún liderazgo debe servir para influir positivamente en la sociedad a la que pertenecemos y debemos servir. En el país tenemos varios años escuchando desde la máxima tribuna diaria que habemos diferentes tipos de mexicanos y que ser de los adversarios te hace merecedor de una serie de calificativos peyorativos si eres aspiracionista, conservador, clasemediero, neoliberal, corrupto, entre otros adjetivos que usa el vocero. Cuando el líder alimenta con combustibles esos odios que resultan de las malas condiciones en que se vive por economía, falta de preparación, carencias, familia perdida en el Covid, etc., y si te dicen que aquella mujer que usa toga y que pertenece al Poder Judicial es tal o cual por quedarse sentada y no rendir honores a otra persona, lo que hace conforme a su obligación, entonces los que reciben el mensaje no procesan que quemando una figura con la imagen de una ministra lo que hacen es formar parte de esos violentadores de los que nos venimos quejando, aunque estén de visita o trabajando en el Zócalo.

Quemar imágenes son mensajes extremadamente nefastos para el bien de nuestra nación. Ocupamos hacer lo básico, respetarnos y cuidarnos, para bajar la presión y construir la paz, ¿me ayudas?

