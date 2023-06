¿Y la CFE?

La ola de calor en Nuevo León ha sido terrible, pero además de las altas temperaturas, miles de familias han tenido que sufrir más debido a la falta de energía eléctrica. El tener temperaturas de más de 43 grados centígrados, y al mismo tiempo no tener electricidad para prender algún abanico, clima o aire lavado ha representado una verdadera pesadilla.

Los afectados han sido miles de vecinos de diversos sectores de Monterrey y el área metropolitana. Ellos han vivido una pesadilla porque no tienen luz. Lo que sufren es una tremenda desesperación ya que no pueden mitigar el intenso calor con algún aparato de aire. Lo más triste es que la CFE no ha podido resolver esta problemática que ya tiene varios días.

Para poner un ejemplo tenemos a los vecinos de la colonia Ancón del Huajuco ubicada al Sur de Monterrey, quienes desde el pasado jueves no tienen luz. ¿Y qué creen? La mayoría de los vecinos son adultos mayores, así que la situación es muy penosa.

Si de por sí las altas temperaturas son insoportables para una persona joven, imagínense lo que significa para un adulto mayor. ¿Y qué decimos de los bebés o de las personas que sufren alguna enfermedad? Porque muchas personas necesitan energía eléctrica para utilizar algunos aparatos médicos.

Otro ejemplo son los vecinos de la zona San Bernabé, quienes se organizaron para bloquear vialidades en protesta contra la CFE. El bloqueo se realizó en la avenida Aztlán, reclamando que ya llevaban casi una semana sin el servicio de energía eléctrica.

Eso no fue todo, ya que después otros vecinos realizaron otro bloqueo en la avenida Fidel Velázquez. Y en el municipio de Guadalupe se registró otro bloqueo de vialidad por la misma causa. Las protestas llegaron hasta San Pedro, donde otro grupo de ciudadanos impidió el paso de vehículos en el Casco.

En redes sociales se hizo viral un video donde se observaba a vecinos de la colonia La Huerta en Guadalupe haciendo una acción que puso en riesgo su vida. En las imágenes se observó cuando intentaban levantar las cuchillas de un poste de la CFE. La desesperación por la falta de energía eléctrica los llevó a hacer eso, y no hay registro de algo similar al menos en Nuevo León. Por supuesto que la situación es terrible, y es preocupante que la gente haga ese tipo de acciones debido a que no se les brinda solución a su problemática.

Resulta triste y desconcertante que en un estado como Nuevo León la CFE no tenga la capacidad para resolver las fallas eléctricas rápidamente. No lo podemos entender porque precisamente este estado es el que más ganancias le deja a la Comisión, porque aquí la luz es la más cara de todo el país.

No es entendible que siendo su mayor cliente (viéndolo desde la perspectiva comercial) no se cuente con la atención rápida, porque aquí diariamente la gente se parte la madre trabajando y por eso pagan los recibos altísimos de luz, para tener su abanico, clima o aire lavado prendido y mitigar el calor.

La cuestión es que la CFE debería tener la capacidad de resolver las problemáticas de forma eficiente, además de que por otro lado también deberían tener presente que los calores intensos que se están registrando pueden significar que las personas presenten golpes de calor que pueden llevarlos hasta la muerte. Así de grave es la situación, y así de urgente debería de atenderse.