¿Y la seguridad en CFE, apá?

A ver... ¿Qué tan POBRE debe andar la seguridad en las instalaciones de la muy estratégica Comisión Federal de Electricidad en NL, para que les ROBEN cableado ¡en la propia caseta de “VIGILANCIA”!?

O sea, ¿¿¿y la vigilancia de la caseta, apá???... Se supone que las instalaciones de generación eléctrica del país no sólo son importantes para cuidarlas bien, sino que son un asunto de SEGURIDAD NACIONAL...

O sea, ¿acaso derivado del incidente del martes –donde por un supuesto “robo” de cables se generó un incendio en la subestación Valle Oriente y se quedó sin luz un gigantesco sector de San Pedro– tendríamos que concluir que un ladrón puede dejar sin luz al estado?... ¡Ay goeeee....!

Vamos, ¿están tan mal preparados, y tan mal protegidos en CFE, que un sencillo ladrón podría paralizar al estado MOTOR del país, dejándolo sin luz si le roba los interruptores de alguno de –o de todos– sus centros de carga?... ¡Pa’l baile vamos!

Porque para colmo el siniestro, que dejó en tinieblas y sin poder operar a casi 15,000 usuarios, todavía al día siguiente heredó una secuela de fallas e intermitencia en el suministro de energía, lo que quiere decir que la CFE no está siquiera preparada con redundancias suficientes para estos casos… ¡Uffff!

¿Se imagina usted si alguien tuviera la intención real, consciente y malvada de dañar estaciones de energía en nuestra ciudad?…. Pues todo indica que es “piece of cake”... ¡Ta canijo!

***

En temas igual de tristes... Ahora que sale a la luz que la empresa Gonher sigue contaminando con descargas ilegales al río La Silla, empieza uno a sentir que en Nuevo León las normas ambientales eran tradicionalmente “letra muerta” y que este estado más bien ha sido “paraíso de los contaminantes”…

Ayer, vecinos de la colonia Predio Alfonso Reyes, de Monterrey, denunciaron que nuevamente apareció en el agua que corre por el río una sustancia blanquecina, muy olorosa y prácticamente igual a la que se descubrió descargaba en febrero la empresa Química Goncal, que pertenece a Gonher; acto por el cual dicha planta fue clausurada…

Pero todo indica que a esta empresa “le vale”, pues volvió a derramar en el río La Silla –que es uno de los pocos “ríos vivos” y “limpios” en Monterrey– sus descargas cochinas, pudiendo envenenar o intoxicar a quien pruebe o use esa agua...

Es momento de que el nuevo titular de Medio Ambiente, Félix Arratia, muestre de qué está hecho y ponga una sanción ejemplar y sobre todo DETENGA el actuar ilegal de fuentes contaminantes como esta planta de Gonher... Ya dijo que va en serio, ¡ahora que lo cumpla!

Y no es por dar ideas, pero los activistas y medioambientalistas bien podrían empezar campañas para invitar a la gente a NO CONSUMIR productos de las empresas que contaminan –como sucede en otras partes del mundo–, y en este caso llamar a que la gente NO COMPRE Gonher hasta que ellos corrijan y ¡DEJEN DE CONTAMINAR!... ¿A poco no?

***

Los que andan “echando lumbre” son los diputados de MC, por aquello de que ahorita hay no uno sino ¡dos! institutos de Defensoría Pública en el estado, uno bajo tutela del Ejecutivo y otro cobijado por el Poder Judicial... ¡Pfff!

Las huestes naranjas están particularmente enojadas con el presidente del Poder Judicial del estado, Arturo “La Manzanita” Salinas, por darle cobijo a la nueva Defensoría que ahí le trasladaron los diputados locales, y ahora lo acusan de “excederse en sus funciones”… ¡Ay!

Ya sabrá, estimado lector, que el Congreso de NL nombró la semana pasada a Luis Alberto García Alcántara como nuevo titular del Instituto de la Defensoría Pública, organismo que, según aprobó el Legislativo, ahora depende el Poder Judicial…

Peeero tanto el gobierno estatal como los legisladores de MC afirman que el nombramiento no vale pues la reforma ni siquiera se publicó en el Periódico Oficial ni ha entrado en vigencia, y dicen en consecuencia que, en esa lógica, “Little Apple” Salinas habría cometido una irregularidad… ¡Ufff!

Incluso, los emecistas están saliendo a decir –claro, jalando agua para su molino– que todas las decisiones que tome Luis Alberto García van a carecer de legalidad y/o pueden ser tumbadas en la Corte...

Total, está a todo lo que da el “hervor polaco” en NL por ese instituto, y la batalla en el ring político –oootra vez– se llenó de moquetazos y sombrerazos… ¡Ouchhhh!

***

Donde se vio un “movimiento político táctico” fue en Guadalupe, pues la alcaldesa Cristina Díaz sostuvo una encerrona con diputados locales del PAN y PRI…

¿Qué es lo valioso de esto?... Que en Guadalupe ya se asomó, sí o sí, una alianza PRI-PAN –dos partidos que fueron acérrimos rivales, especialmente ahí, hace no mucho...

Se trató de una mesa de trabajo a la que asistieron funcionarios del ayuntamiento, legisladores guadalupenses priistas y panistas, y los coordinadores de las bancadas que tienen la mayoría en el Congreso local, o sea la tricolor y la azul...

En esa “reu”, Cristina informó a los “prianistas” el estado de las finanzas del municipio y los proyectos de obra pública para 2023; o sea, más claro ni el agua de que es el inicio formal del trabajo en equipo entre PAN y PRI para una “Alianza va por Guadalupe” en 2024… ¡Zazzz!

¡¡Yássas!!