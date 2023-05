Y que adelantan el Metro de Garza Sada

Oiga, pues cómo ve que sin ningún miedo a protestas o a resistencias de vecinos, gobierno de Nuevo León ya dijo que va a adelantar para el mes de junio –o sea, ya ¡en 15 días!– el inicio de la construcción de la Línea 5 del Metro regio...

Sí, hablamos de la línea que va por Av. Eugenio Garza Sada y llegará hasta Mederos en la UANL, dando servicio a buena parte del sur de Monterrey, zona Tec y hasta Carretera Nacional... La misma que ha sido objeto de ríspidas polémicas entre algunos vecinos del sector Contry y Brisas, que dicen que no la necesitan porque ellos andan en carro, pero principalmente temen por afectaciones viales durante la obra, pérdidas en comercios y hasta potenciales pérdidas de plusvalía en sus propiedades...

Es justo decir que el gobierno –y también muchos expertos en movilidad– están diciendo que va a pasar justo LO CONTRARIO: las zonas del sur de Monterrey por donde pase el Metro van a GANAR en plusvalía, igual que los comercios que estén en frente o cerca, pues la línea les va a llevar más gente... En teoría, los departamentos y casas se vuelven más valiosos por tener acceso a movilidad masiva –al menos así pasa en las grandes urbes del mundo–, y con el nuevo diseño no habrá pérdida de carriles en la importantísima avenida Garza Sada...

La administración samuelista y el área de movilidad que dirige Hernán Villarreal están haciendo serios esfuerzos por que esta Línea 5 sea “top of the line”, y sea moderna y estética, tipo monorriel; pues incluso como iría a “nivel calle” no habrá estructuras que oscurezcan o hagan fea la calle...

En donde sea indispensable que sí las haya, como los puentes vehiculares, etc., habrá columnas delgadas y arquitectura vistosa que lejos de “golpear” al paisaje urbano, le debe de sumar... Vamos, será “cool” y muuuy práctico vivir por ahí... Pues así planteado suena fabuloso, esperemos sea tal cual de cierto y ¡habrá que darle seguimiento!...

***

Ahora, un tema que sí inquieta con respecto a esta “adelantada” de las obras de la Línea 5 del Metro de NL –y que pretende lograr que dicha vía esté lista para el Mundial de Norteamérica 2026– es que EL MISMO MES que se pretenden realizar “foros de consulta” con los vecinos, también inician las obras... ¡Toink!

A ver: ¿la idea es que los vecinos puedan opinar y proponer o contraproponer en dichos “foros”?... Porque si es así, suena muuuy complicado que en 30 días –o menos– se puedan incorporar ideas o hacer cambios a una obra que está ¡a punto de empezar!... ¿O acaso esos foros son “meramente informativos” para que los vecinos sepan cómo viene la rola y san-se-acabó?... Lo cual tampoco sería la mejor estrategia considerando que ha habido “cierta oposición”...

Total, sería mucho mejor que DESDE YA empezaran con el cabildeo con vecinos, organicen reuniones y les vayan llevando esas “convincentes maquetas y renders” –que esperemos así sean–, para darles una verdadera oportunidad a los residentes de intervenir en la definición final de los detalles de la obra... ¿O noooo?

Dicho esto, sí es importante recalcar que frente a los decenas o cientos de vecinos “inquietos”, habrá MILES de beneficiados con una obra de movilidad masiva que eliminará el uso del auto para empleados, trabajadores, estudiantes y demás que, hoy por hoy, le saturan sus vialidades a esos vecinos por pasar por ahí cuando en realidad NO viven ahí... Un vagón del Metro sustituye a CIENTOS de autos, cosa que ojalá los residentes de la zona terminen por comprender... ¡Uffff!

Pero a lo mejor no lo “quieren” comprender pues dicen que hay unos que están siendo movidos por ciertos partidos políticos nomás para fastidiar... ¿Seráaaa?

***

Hasta que vio la luz Javier Navarro en su lucha contra el PRI-AN… Ahí tiene usted que el secretario de Gobierno de Samuel García consiguió el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), algo que le había negado la Comisión Estatal, en su batalla para frenar el juicio político que le siguen en el Congreso local…

Así, la CNDH emitió una recomendación a favor del funcionario estatal para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Pleno del Congreso del estado reabra y reponga el procedimiento contra Navarro, al encontrar que se vulneraron los derechos humanos del quejoso… Este documento es claramente “un coscorrón” de la CNDH de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dirige la maestra Olga Susana Méndez Arellano…

Recordemos que el organismo estatal se había declarado incompetente para conocer del tema, pero pues ya tuvo que entrar la Comisión NACIONAL a enmendarle la plana… ¡Pácatelas!

***

Como diría Chabelo: “Órale mi cuate!”, algo así es lo que se está viendo allá por Cadereyta, donde las olas políticas ya se están levantando... Y es que resulta que un diputado local de Movimiento Ciudadano, para ser precisos Carlos Rodríguez Gómez, alias “El Cuate”, ya se anda moviendo con una serie de eventos en aquel municipio, claramente con intenciones de buscar la alcaldía en 2024…

“El Cuate” Rodríguez Gómez organizó un fiestón por el Día de las Madres y Día del Niño, y a las mamás y papás de la tierra de las escobas les prometió que pueden contar con él para mejorar ese municipio, eso dijo… La tirada es obvia y sencilla, MC quiere convertir de azul a naranja ese muy tradicional pero bastante inseguro municipio… ¿Será?

***

“Atínale, Diosito, con el agua; las presas están fuera de la ciudad”… Esto es lo que podrían estar pensando muchos, ya que preocupa que la lluvia no ha caído en las zonas donde están los embalses que surten del líquido a la metrópoli regia…

Es cierto, ha llovido, pero no lo suficiente ni en las zonas correctas, por lo que sigue bajando el nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca… Y al gobierno eso le preocupa BASTANTE...

Por eso, no se olvide: Nos toca A TODOS cuidar del agua para que no nos pesque desprevenido el caluroso verano nuevoleonés...

¡¡Yássas!!