¿Y si ponemos a NL por encima?

Lo más lamentable del pleito que se traen los del Pacto por NL y el gobierno del estado es que el que sale perdiendo, más que cualquiera de esos dos bandos, es el ciudadano…

Si las obras del Metro se paran, el que va a salir perdiendo es el nuevoleonés, porque vamos a seguir sin una movilidad adecuada, con el tráfico cada vez peor, sin la posibilidad de cambiar a esquemas en los que más gente se mueva en transporte masivo… y esto ojalá que lo tengan en cuenta los alcaldes ahora que traen sus amenazas de no dejar que avancen los trabajos del Metro...

Paralelamente, si no se construyen puentes y otras obras municipales –de las cuales ha advertido el estado que las va a frenar– el que también va a salir perdiendo es el ciudadano, que no va a poder contar con estas mejoras en la infraestructura… y ojalá que esto lo sepa el equipo cercano a Samuel García…

Y saber quién aventó la piedra primero, quién tiene más la razón o quién debe ceder primero a estas alturas, eso ya no importa, lo importante es que se haga un esfuerzo genuino en ambos lados para encontrar los puntos en común y ayudar a que el estado avance…

Ahora, la verdad es que les perspectivas no son nada halagüeñas para resolver este asunto porque este lío ya se está cruzando con la onda político-preelectoral, y esta es una vorágine que podría arrastrar a todos a querer mantener la llama del pleito porque el que unos reciban recursos, en este caso los del Pacto, los ayudaría a promocionarse, algo que parece no convenirle tampoco al gobierno estatal, que prefiere que no tengan cómo hacerlo...

Y muy seguramente tampoco la 4T quiere que la oposición se fortalezca en NL…

Total, estamos en el peor momento para que lleguen a un arreglo ediles y gobierno, pero bien vale preguntarse: ¿tendrán la visión y altura nuestros políticos para concertar por el bien de los que vivimos aquí?… Ahí está el reto para ellos.

***

Llena e intensa luce la agenda que tendrá este miércoles en Monterrey el canciller y corcholata presidenciable, Marcelo Ebrard Casaubón, pues desde su llegada tendrá un evento tras otro, primero con empresarios e inversionistas, luego con la academia, y al final con simpatizantes que respaldan su intentona presidencial...

A las 12:00 del mediodía asistirá a la inauguración del Centro TATA Consultancy Services, ahí por el bulevar Antonio L. Rodríguez; a las 16:00 horas dará la Conferencia sobre Nearshoring en México en el auditorio de Facpya de la UANL, y a las 17:45 estará en el Salón A1 de Cintermex encabezando el evento de Plataforma Verde y Morena Progresista.

Ebrard llega a Monterrey en un momento de mucha ebullición política nacional y regional, por los comicios coahuilenses y mexiquenses, y se espera que dé un adelanto de su PLAN B para elegir al candidato de Morena a la Presidencia de México… ¡Wuóraleee!

***

Le cuentan a Protágoras que la “traición” de la dirigencia nacional del PT a Ricardo Mejía Berdeja, candidato petista a la gubernatura de Coahuila, se estaba fraguando desde hace más de 10 días…

Según esto, los dirigentes del Partido del Trabajo, que encabeza a nivel nacional el regio Alberto Anaya, dejaron de acompañar en las últimas dos semanas a Mejía Berdeja en sus eventos de campaña, y eso ya se estaba viendo raro… ¡Ufff!

Y al oficializar ayer el PT que “declina” a favor del candidato de Morena, Armando Guadiana, obligó a Mejía Berdeja, exfuncionario de AMLO, a decir que él sigue en la boleta y los votos que reciba contarán para él y para el PT, no para Morena… es lo mismo que dijo Lenin Pérez, a quien el Partido Verde le hizo lo mismo el sábado pasado para irse con Guadiana…

Lo único cierto es que estas “declinaciones” parecieran ser anecdóticas, pues según la ley electoral de Coahuila ya no son válidas en términos efectivos, las boletas ya están impresas y ya no se pueden retirar los nombres de Mejía Berdeja y Lenin… mucho menos hay forma de pasarles sus votos a Guadiana y Morena… ¡Pácatelas!

Con este despapaye morenista, todo apunta a un triunfo de Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRI-AN-RD, quien según sondeos lleva ventaja de 10 a 15 puntos sobre sus rivales… ¡Zaz!

***

Nos enteramos que vecinos de la zona Tec ya habían reportado que el Distrito F, el antro en el que fueron asesinados dos jóvenes el martes, ya tenía muchos reportes por operar fuera de horarios, cosa que confirmó ayer mismo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio…

Colosio reconoció además que ese bar operaba en plena zona estudiantil gracias a un “abanico” de suspensiones y amparos otorgados a su favor por jueces del Poder Judicial federal…

Lo que uno no termina de entender es por qué el municipio no buscó otros esquemas para ponerle un alto al antro; si no lo podía clausurar por un amparo perfectamente podía hacerles múltiples e incontables revisiones para detectar si violaba reglamentos municipales, o hasta pararles una patrulla permanentemente afuera para disuadir a los clientes de entrar a un establecimiento fuera de la ley; o sea, con ganas sí se puede… ¿A poco no?

¡¡Yássas!!