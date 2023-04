Y sigue la pasarela corcholata

En la batalla nacional que se traen los corcholatos por conquistar corazones regios rumbo al 24, la que estará este domingo en Nuevo León es la “corcholata mayor” Claudia Sheinbaum...

Bastarán unas cuantas horas para que la jefa de gobierno capitalina se aviente una carambola de tres bandas “a la nuevoleonesa”, pues empezará reuniéndose con Samuel García, seguirá con un evento masivo en el Gimnasio Nuevo León y culminará con una comida en el Club Industrial, donde será recibida por Liliana Melo de Sada, Tatiana Clouthier y otras mujeres líderes del estado... ¡Ufff!

En mal momento NO viene la Sheinbaum, pues un reciente ejercicio de los llamados “encuesta de encuestas” donde se promedian los resultados de los sondeos realizados por al menos siete medios de comunicación nacionales, incluyendo a El Financiero y El Universal, la mujer queda 13 puntos arriba de su más cercano competidor, Marcelo Ebrard...

Más contundente es el hecho de que en todas y cada una de esas siete encuestas consideradas aparece arriba Claudia, siendo la menor diferencia la de El Heraldo, con 8 puntos, y la mayor la de El País, con 20 puntos... ¡Zaz!

***

Al que le quedan sólo 60 días y 2 semanas para presentar un nuevo Plan de Desarrollo Municipal es al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, para poder cumplir y estar en regla con las ordenanzas de la nueva Ley Nacional Territorial...

Bueno, en realidad no es el único alcalde con este pendiente, pues TODOS los municipios deben cumplir este requisito y la mayoría aún no ha hecho los ajustes pertinentes, pero el de Santa Catarina cobra especial relevancia ahora que se definió la nueva “Tesla Zone” que le cambiará la dinámica a este espacio localizado a medio camino entre nuestra urbe y Ramos Arizpe, Coahuila...

Hasta donde sabemos la gente de Nava ya está en constantes encerronas acelerando este documento, que se tuvo que ajustar a la llegada de la empresa de Elon Musk, y por la cual le estarán cambiando el giro a muchas propiedades de la zona, para que de ser únicamente con vocación industrial, pasen a ser de múltiples servicios...

Y es que, como ya se ha dicho, en esa área ahorita no hay ni siquiera transporte público, ya no se digan restaurantes cercanos, tiendas, y mucho menos alguna clínica o hasta vivienda para quienes vayan a laborar ahí...

El nuevo plan deberá contemplar que se puedan instalar pero “en fa” un sinnúmero de servicios que puedan darle vida a la “Tesla City” que podría empezar a existir tan pronto como en nueve meses, si Musk mantiene sus aceleradas promesas... ¡Uffff!

***

Aunque las lluviecitas parecen darnos un “respiro” –o al menos así lo ha expresado Juan Ignacio Barragán de Agua y Drenaje–, lo cierto es que en el pronóstico del tiempo que anuncian las guapas chicas de los noticieros de la tele ya se asoman muchos “solecitos” y más altas temperaturas para los días venideros...

Lo cual de inmediato significa el regreso de la amenaza de los incendios, los cuales estuvieron de a peso tan sólo hace unas semanas en nuestro estado...

A propósito de esto, ha sido curiosa la actividad de un hombre valeroso que por mero amor al prójimo está sube y sube videos a sus redes, “enseñando” a la gente, y sobre todo a los apagafuegos, como verdaderamente “liquidar” y “desactivar” los fuegos...

Este hombre, un santiaguense de la sierra, de nombre Herminio González, acude a donde hubo incendios, y le demuestra a los vecinos –que creen que ya apagaron el siniestro– cómo con un simple soplido el fuego se reaviva, y luego los instruye en cómo evitar que eso vuelva a pasar... ¡Bravo!

La técnica no es nueva pero aún así muchos no la dominan: consiste en echar más tierra al mismo sitio donde quedan brasas y está la hierba quemada, para que no penetre oxígeno y no reavive el fuego... Y este Herminio está dedicando sus días a entrenar a los brigadistas en esta labor... ¡Buen tip para todos los que andemos de paseo!

***

Prendida andaba la raza ayer en Guadalupe, Nuevo León, pues la alcaldesa Cristina Díaz “echó la casa por la ventana” al rifar nada menos que dos camionetas Frontier de la Nissan y dos autos Chevrolet Onix como premios principales para los contribuyentes que fueron puntuales en sus pagos del predial... ¡Órale!

Esos no eran los únicos premios, pues también se sortearon 40 pantallas de esas smart TV, con la presencia por supuesto de una interventora de Gobernación –como solíamos ver en aquellos programas de la tele–... Pos bueno, ¡cada quien sabe cómo le hace para recaudar más impuestos, ¿qué no?!

¡¡Yássas!!