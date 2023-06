¿Ya fuiste a misa?

En los días de mi adolescencia, entre la independencia de agenda de padres e hijos, era la pregunta de mi madre para incitar a no dejar de profesar religioso amor a Dios y al prójimo.

A mis amigos les pasaba lo mismo y se decía en los años 80 que la católica era la religión de la mayoría, que superaba el 90% de los mexicanos.

No me detenía a pensar cuál sería el futuro y ni cuánto aprendería de la religión y de la vida para entender los recovecos de la política religiosa. En mi familia cercana, como en la mayoría de aquella época, siempre había alguien que se metía al seminario para convertirse en sacerdote o aspiraba a ser hermano lasallista. Pocos se decían ateos o agnósticos.

Con el paso de los años, en la familia y en la sociedad mexicana, las cifras cambiaron de manera significativa. En 2020 las cifras del Inegi son contundentes. Un 77% nos decimos católicos, o sea más de 95 millones de habitantes, un 11%de “hermanos separados” en el protestantismo para un total de 14 millones de personas y un 10 por ciento se declara no creyente o sin religión alguna.

No faltan las críticas a unos y otros por estar o no en la iglesia o por decir que no interesa. Sin embargo, de lo números antes mencionados, hemos de subdividir la frecuencia con la que acudimos a un templo de nuestra religión, pues abundan los casos en los que del bautizo a la primera comunión se brincan las “obligaciones” y qué decir de la distancia temporal entre la primera comunión y la boda, cuando se amplían las ausencias.

La religión ha sido catalogada de muchas formas de manera peyorativa y, en los tiempos recientes, ha recibido cualquier cantidad de acusaciones acerca del rol que ha jugado desde tiempos de la Edad Media, la conquista de América y la educación en toda su historia. Esos juicios, sean procesos legales o sumarios, han producido material para escribir libros y filmar películas.

Sin quitarle mérito a las investigaciones y a los procesos que han descubierto malas acciones de personas con cargos en la jerarquía eclesiástica, discrepo de quienes afirman que todo está mal. El maniqueísmo, que toma la salida fácil de cualquier discusión para afirmar que todo está mal o que todo está bien, resulta más dañina para el equilibrio social que las creencias difundidas por los eclesiásticos y laicos involucrados.

Intentando ser fríos en las apreciaciones, quizá podamos contestar en nuestro interior, ¿Qué habría pasado con el mundo si nadie hubiera promovido el buen comportamiento basado en amar al prójimo como a uno mismo?

O, en el caso de la educación en lugares remotos, ¿Quién habría enseñado a leer y conocer de la cultura a los más vulnerables?

El sistema subsidiario con el que las iglesias toman dinero de los ricos y llevan escuelas y hospitales a los pobres es un caso de análisis y, claro, no se salva de las críticas a la luz de la parcialidad. Mas nadie podemos negar la buena voluntad de millones de personas que quieren ayudar a otros y son organizados por grupos religiosos.

¿Qué tanto vale la intención en este mundo materialista en el que vivimos? Pues tu respuesta ha de llevar su propio tamiz y tu historia personal está llena de intenciones que, buenas o malas, definen tu personalidad. Quizá eras perfecto cuando naciste, pero con el tiempo aprendimos de los demás a ser egoístas, injustos, mal educados o adquirimos las costumbres de una cultura que en otro lado del mundo se consideran actos de libertinaje o contrarios a la moral.

La justicia o injusticia con la que actuamos a diario, bien merecen ser analizadas, pero si decidimos juzgar, probablemente volvamos a equivocarnos, por lo que siempre merece la pena tomar una pausa para entender el contexto personal en el que alguien actúa.

Las diferencias culturales que tenemos son la sal y la pimienta que le da sabor a la vida.

Las religiones del mundo nos hacen identificarnos y estoy seguro que cada una tiene algo que dar y compartir. Más allá de las críticas de quienes afirman que “son sólo negocios”, contribuyeron a que nos forjáramos como una sociedad que convive en empatía y solidaridad.

Reconozco el valor de quienes han ofrecido su vida al servicio de los demás y aprecio las buenas intenciones, tanto o más que los resultados mismos, pues la naturaleza del ser humano es de perfectibilidad. Es decir, partimos de reconocer que no somos perfectos, pero tenemos una obligación de intentar serlo.