¡Con mucho amor! Madre dona riñón a su hija en clínica No.25

Un joven de 26 años recibió el regalo más grande por parte del amor más puro que puede haber, pues su madre le donó un riñón para brindarle la oportunidad de una mejor calidad de vida, ya que desde hace tiempo le fue detectada insuficiencia renal.

El trasplante fue realizado por cirujanos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), del Hospital de Especialidades No. 25, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León.

Diana Karen, quién recibió el riñón por parte de su mamá, se dio cuenta de su problema de insuficiencia renal al acudir a unos estudios médicos, como requisito para ingresar a un nuevo trabajo, y luego de vivir varios años con el problema sin saber de ello, hace un año tuvo que someterse a hemodiálisis para llegar en buena condición al trasplante.

Aunque su papá y su hermano no resultaron compatibles para ser sus donadores, su mamá Inés fue quien logró darle la oportunidad de “renacer”.

A casi un mes de su trasplante, la receptora no negó haber sentido miedo antes de la cirugía, dolor e incertidumbre después de la misma, pero ahora está feliz de esta nueva etapa en la que dijo cumplirá sus anhelos.

“Ya no estoy apagada, tengo mejor ánimo, apetito. Quiero retomar mi actividad física, mi trabajo y momentos de diversión. Es el amor más grande que puede existir, el de la mamá… no piensa, se lanza al sacrificio, sin miedo. Siempre la he amado, pero ahora me dio una parte de ella, fue la mayor muestra de amor, estoy feliz con la vida”, mencionó Diana Karen.