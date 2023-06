Exhortan a cuidar  la salud mental  de los adultos mayores

De acuerdo con datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la depresión se presenta en el ocho por ciento de la población adulta mayor en general.

Sin embargo, lo más complicado en este grupo de personas es que los síntomas no se detectan fácilmente, porque coinciden o se confunden con otros problemas de salud por los que atraviesa el adulto mayor.

Ante este escenario, la especialista de la Dirección de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la UANL, Laura Castillo de León, exhortó a la sociedad, cuidadores y a las familias a acompañar a las personas de la tercera edad en esta etapa de la vida.

La especialista compartió que más de un 20 por ciento de las personas que rebasan los 60 años de edad, sufre algún trastorno mental o neuronal. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo de edad.

“Hay que saber que la depresión se siente, porque algo duele. Una forma de detectarla es que el adulto no se levanta de la cama o se levanta, pero con muy poco ánimo, no quiere asearse o arreglarse, no quiere salir, y esto es un foco de atención”, detalló Castillo de León.