Aclara alcalde de Matamoros a CANIRAC cierre de negocios

Luego de que el presidente de la CANIRAC, Arturo Medina, afirmara que 40 establecimientos más estaban por cerrar en Matamoros, el alcalde Alberto Granados respondió señalando que dichas declaraciones carecían de sustento y generaban incertidumbre entre la ciudadanía.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el restaurante Fortín de Bravo, tras anunciar su cierre, Medina no pudo precisar los nombres de los negocios que presuntamente dejarían de operar, lo que generó cuestionamientos por parte de los medios de comunicación.

Ante esto, el presidente municipal Alberto Granados declaró que comentarios de este tipo solo confunden a la población y reiteró que su administración mantiene el diálogo abierto con el sector empresarial.

Asimismo, informó que los comerciantes que deseen regularizarse y poner en orden su documentación no recibirán multas, y que a quienes ya cuenten con una sanción se les podrá condonar, como parte de las acciones para apoyar la economía local.

