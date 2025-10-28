Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_34_04_PM_5f9ac1e6e2
Tamaulipas

Aclara alcalde de Matamoros a CANIRAC cierre de negocios

Alberto Granados aclaró que todo se trató de una confusión y reiteró su compromiso de impulsar a los empresarios locales

  • 28
  • Octubre
    2025

Luego de que el presidente de la CANIRAC, Arturo Medina, afirmara que 40 establecimientos más estaban por cerrar en Matamoros, el alcalde Alberto Granados respondió señalando que dichas declaraciones carecían de sustento y generaban incertidumbre entre la ciudadanía.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el restaurante Fortín de Bravo, tras anunciar su cierre, Medina no pudo precisar los nombres de los negocios que presuntamente dejarían de operar, lo que generó cuestionamientos por parte de los medios de comunicación.

Ante esto, el presidente municipal Alberto Granados declaró que comentarios de este tipo solo confunden a la población y reiteró que su administración mantiene el diálogo abierto con el sector empresarial.

Asimismo, informó que los comerciantes que deseen regularizarse y poner en orden su documentación no recibirán multas, y que a quienes ya cuenten con una sanción se les podrá condonar, como parte de las acciones para apoyar la economía local.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_21_02_AM_106afd57cc
Cierran carriles de Constitución por obras de la Línea 4
Whats_App_Image_2025_10_28_at_2_07_47_PM_766704ff75
Suspenderán servicio de transporte en Ramos Arizpe por Halloween
EH_UNA_FOTO_fb8302dabb
Advierten cierre de restaurantes en Matamoros por impuestos
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×